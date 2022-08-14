Заплатил 3 тыс. долларов, но никуда не уехал: на Закарпатье "исцелился" уклонист, который хотел бежать за границу

В Закарпатской области на пункте пропуска "исцелился" уклонист.

Мужчина заплатил 3 тыс. долларов за фальшивую справку, чтобы избежать мобилизации и уехать за границу.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Мужчина, 1974 года рождения, на пункте пропуска "Солотвино" в Закарпатской области показал документ, удостоверяющий его непригодность к военной службе. Его якобы издал один из территориальных центров комплектования Донецкой области.

В ходе проверки пограничники установили, что документ фальшивый.

"Впоследствии путешественник признался, что справки о вымышленных болячках приобрел за 3 тыс. долларов. Теперь ему грозит уголовное наказание за использование поддельных документов и уклонение от призыва", — говорится в сообщении.

Напомним, в Сухопутных войсках объяснили, как дальше будет происходить мобилизация в Украине.

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