Заплатить за все: что такое репарации и возместит ли Россия причиненные Украине потери

Заплатить за все: что такое репарации и возместит ли Россия причиненные Украине потери

Зеленский уже предупредил Россию, что она должна готовиться к выплате репараций за причиненный ущерб в результате боевых действий.

24 февраля Россия дерзко развязала войну против Украины. Российские войска начали наступление вглубь страны вдоль почти всей российско-украинской границы, границы с Беларусью и с территории оккупированного Крыма. В результате обстрелов из тяжелой артиллерии, ракетных обстрелов и авианалетов Украина понесла значительные потери и среди гражданского населения, и среди объектов инфраструктуры. Президент Украины Владимир Зеленский уже предупредил Россию, что она должна готовиться к выплате репараций за причиненный ущерб в результате боевых действий. ТСН.ua рассказывает, что такое репарации.

Репарация — полное или частичное возмещение государством, начавшим агрессивную войну, ущерба, причиненного государству, подвергшемуся нападению.

Простыми словами, репарации – это когда одна страна напала на другую, оккупировала ее территорию, убила население, разрушила промышленность и инфраструктуру. И в дальнейшем, когда агрессор получает отпор и проигрывает, тем или иным образом ему придется платить за причиненный ущерб стране-победительнице и:

Восстанавливать промышленность;

Восстанавливать инфраструктуру;

Платить материальную компенсацию пострадавшему населению;

Компенсировать упущенную выгоду.

Право на возмещение причиненного вреда является установленной международной нормой права, которая закреплена в международных договорах и является обычной практикой.

Примеры репараций в истории

Хотя понятие репарация появилось в международном праве после Первой мировой войны, возмещение странами-агрессорами нанесенного ущерба известно и до этого. К примеру:

Наполеоновская война. Согласно Парижскому договору (1815 г.), Франция была обязана выплатить 700 миллионов франков в качестве компенсации.

Франко-прусская война. Согласно условиям Франкфуртского договора (1871 г.), Франция была обязана выплатить возмещение в размере 5 миллиардов золотых франков за 5 лет. Немецкие войска оставались в некоторых частях Франции до тех пор, пока последняя выплата не была уплачена в сентябре 1873 года.

Первая мировая война. Германия должна была выплатить репарации в 132 миллиарда золотых марок. Последний платеж по выплатам долга был произведен в октябре 2010 года.

После Второй мировой войны, согласно Потсдамской конференции, Германия должна была выплатить союзникам 23 миллиарда долларов США.

Вторая мировая война: Италия. Согласно Соглашению о мире с Италией 1947 года, Италия согласилась выплатить компенсацию Югославии в размере около 125 млн. долларов США, Греции – 105 млн., СССР – 100 млн., Эфиопии – 25 млн., Албании – 5 млн. долларов.

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