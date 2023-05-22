"Заплатят 200 тысяч рублей": как оккупанты заманивают жителей Запорожской области на войну

Российские оккупанты пытаются арестовать как можно больше мужчин на временно оккупированных территориях Запорожской области. А в Мелитополе массово развешивают объявления о вакансии охранников. Обещают зарплату в 200 тысяч рублей, однако службу нужно нести в зоне боевых действий.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Фёдоров в эфире телемарафона.

По его словам, сегодня нет ни одного законодательного поля и логики, на которые можно ссылаться на временно оккупированных территориях: “Меня удивляет происходящий беспредел. Сложность этого в том, что сегодня на этих территориях не действует законодательство Украины, а также законодательство страны-агрессорки. Все происходит с помощью самосуда или какие-то нелепые приказы отдает гауляйтер Балицкий или другие”.

Иван Федоров отметил, что 17 мая в РФ был принят закон, который во время военного положения разрешает три новых вещи: «Прежде всего, он позволяет на 30 дней бросать наших жителей на подвал без объяснения, каких-либо причин. Поэтому, конечно, сегодня такое безвластие”.

Жителей потом рекрутируют в ряды вооруженных сил РФ, подчеркнул мэр Мелитополя: "Мы видим эту тенденцию постоянно, когда тех, кого забирают в плен, затем отправляют рыть окопы вдоль линии обороны".

Иван Федоров рассказал, что также в последние дни оккупанты начали экстравагантно набирать в свои батальоны и в свои ряды людей: Они массово размещают объявления о том, что им нужны охранники с заработной платой 200 000 рублей и опытом участия в СВО. Пишут комментарий, что нужно охранять границы оккупированных территорий. Мы понимаем, что это использование наших людей как “пушечного мяса”, это передовая”.

На такие шаги россияне идут из-за серьезных проблем с личным составом, отметил мэр Мелитополя: “Если мы посмотрим на статистику вчерашнего дня, то масса позиций врага на запорожском направлении подвергалась потерям. На примере Бердянска, по официальным источникам был уничтожен один из штабов врага”.

Это было по всей линии фронта, отметил Иван Федоров: «Но сложнее всего нашим жителям, которые остаются во временно оккупированном Токмаке и Молочанске. Вчера под вечер там были сверхмощные взрывы, после чего были полностью обесточены Токмак, Молочанск, Васильевка, Энергодар и часть Мелитополя. Сразу после того, как исчез свет, исчезло и водоснабжение. В некоторых населенных пунктах оно восстановилось, а в некоторых до сих пор нет”.

Враг сам обстреливает временно оккупированные территории, подчеркнул мэр Мелитополя: «Я хочу отметить, что мы уже наблюдаем за динамикой последнюю неделю, когда враг сам обстреливает временно оккупированные территории. Мы этот сценарий уже видели в Донецкой области. Они специально разгоняли панику и терроризировали наших людей. Также мы говорили, что они пройдут нашу критическую инфраструктуру, готовясь к бегству”.

Сейчас мы видим этот сценарий в реализации, когда оккупанты уничтожают критическую инфраструктуру, заставляют людей эвакуироваться для того, чтобы полностью уничтожать пока временно оккупированные города, подытожил Иван Федоров.

Напомним, что во временно оккупированном Мелитополе захватчики проведут судилище над девушкой, которая демонстративно сорвала флаг России в одном из кафе города.

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