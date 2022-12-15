Заплатят за каждое смещение на сантиметр: архитекторы с помощью 3D-технологий фиксируют преступления россиян

Почти с начала полномасштабной войны в Украине активно создают цифровые архивы поврежденных исторических построек, чтобы после победы их было легче отстраивать и документировать преступления оккупантов против истории и культуры.

Чернигов – город культурный памятник, с первых дней полномасштабной войны, когда россияне не смогли его захватить, они начали его уничтожать. Архитектор Сергей делает снимки того, что осталось. "Если я как можно больше деталей смогу собрать, у тех, кто будет восстанавливать, будет больше материала и понимания, из чего отстраивать", — убежден он.

Сделанные на месте разрушений фотографии Сергей превращает в 3D-модели, которые впоследствии помогут восстановить полуразрушенные оккупантами исторические здания.

Заказ он сканирует Черниговский молодежный центр – российская ракета прилетела сюда 27 февраля. Само здание было возведено в 1939 и она одна из наиболее пострадавших памятников. Здание уже разрушали во время Второй мировой, теперь разрушили снова. “Полностью разрушен красный зал кинотеатра, полностью разрушена крыша, окна. Мы проводили там бесплатные показы, презентации с обсуждением фильмов. Вся материально-техническая база и центра и кинотеатра потеряна, проекторы, техника, на которой мы работали”,- говорит заместитель директора Черниговского областного молодежного центра Олег Котеленец.

В прошлом году здесь начали реконструкцию, тогда успели заменить окна и проводку, впрочем, сегодня все нужно начинать заново. Сергей сканирует это здание уже во второй раз, по его наблюдениям, оно продолжает разрушаться.

Когда начнут восстанавливать здание, фотографии Сергея пригодятся – можно будет отследить каждый сантиметр сдвига. Впрочем, кроме восстановления в этой работе есть еще один важный аспект, говорит архитектор, документирование российских преступлений. «Мы знаем еще с 2014 года, что Россия может очень умело говорить, что этого не произошло. А когда ты делаешь 1500 тысяч фотографии, воспроизводишь из нее 3D-модель, то это очевидно, что это доказательство. Невозможно состряпать 1500 тысяч фотографий”, — отмечает Сергей.

Впрочем, чтобы эти полторы тысячи фотографий превратить в 3D-модель нужно несколько часов, а иногда и несколько дней. Дальше программа собирает все фотографии и моделирует их. Некоторые шаги приходится исправлять вручную. “Мы видим здание повреждено, кратер взрыва, повреждена крыша, разрушены стены. Я сейчас моделирую и могу понять, какой объем был разрушен, и конструкции, которые нужно восстановить”, — подытоживает свою работу архитектор.

Благодаря картинке на мониторе компьютера можно произвести измерение здания до сантиметра, реконструировать поврежденную лепнину, окна или выяснить, какими были размеры кирпича.

Все отсканированные доказательства преступлений россиян Сергей публикует на своем сайте и отдает тем, кто хочет заниматься проектами восстановления или реставрации поврежденного наследия. "Если я понимаю, что это компетентные люди, с которыми можно сотрудничать, я без проблем все передаю, обращались архитекторы, которые хотели бы отмоделировать то, что есть и сделать конструкции какие-то защитные, из консервирования того же памятника", — объясняет архитектор.

Консервирование разрушенных памятников дает им шанс пережить зиму и уберечь от дальнейшего разрушения, без этого восстановление будет еще сложнее. В настоящее время из разрушенных россиянами 529 культурных памятников с помощью международных партнеров законсервированы пока лишь около семи десятков. "Мы отправили соответствующий запрос в ЮНЕСКО, потому что от них мы можем рассчитывать на скорые средства, это около 4 миллионов долларов, преимущественно они направлены на материалы, которыми нужно удержать разрушенные здания и на генераторы", — отмечает министр культуры Александр Ткаченко.

Россияне будут отвечать даже за смещение на сантиметр кирпича – архитекторы вооружились 3D-технологиями

Пока около четырех сотен разрушенных достопримечательностей ждут денег на утепление, Сергей продолжает их сканировать. Кроме него, в Украине это постоянно делают иностранные волонтеры, которые тоже публикуют снимки на своих сайтах.

Одна из компаний во Львове оцифровывает все памятники культуры, если россияне вздумают их разрушить. Благодаря этому есть шанс на полное восстановление.

Сергей говорит, будет надеяться, что каждое уничтоженное российскими ракетами здание с историей не исчезнет и продолжит их сканировать пока это понадобится. "Хотелось бы все это задокументировать и показать масштаб разрушений по всему миру", — отмечает он.

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