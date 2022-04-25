Запорожье готовится к наступлению: помочь укрепиться двинулись экскаваторы из Ровенщины и карпатский лес

Десятки километров ручьев, перекрытые древесиной блиндажи, укреплены позиции – в Запорожье готовятся к возможному штурму россиян, который может начаться в ближайшие дни.

Помочь городу вызвались строители с Запада страны, говорится в ТСН.

Экскаваторы работают без отдыха, как будто за рулем работы вместо водителей. «Уже где-то с 15 года в комплексе, еще в Донецке копал, и здесь копаю-помогаю», — отмечает Петр из Ровенщины.

Как и большинство тех, кто сейчас помогает укреплять город, Петр – волонтер, приехать вызвался сам. Говорит, родные даже не знали, куда отправился, чтобы не волновались, жену заверил, что едет по своим делам.

«Переживают конечно, но если не дадут автомата, хоть как-нибудь поможет людям. И нас может это застанет, и нам приедут помочь», - отмечает экскаваторщик Олег Матвийчук.

Работу начинают с восходом солнца и завершают в сумерках. Говорят, что работать невероятно тяжело, ведь земля как камень, но должны прорыть траншеи, потому что бойцы ждут. «Тяжелые почвы, очень тяжелые, тяжело копать. Очень жесткие такие, глинистые почвы…», — говорят рабочие.

Километры траншей глубиной в несколько метров, окопы и укрепления - линия обороны под Запорожьем сейчас надежно крепкая. Карпатский лес сюда переправили для блиндажей, все - для безопасности наших воинов. «Ребята здесь работают на технике, приехавшей из Ровенщины, и ожидаем еще другую помощь из других центральных регионов Украины, которые тоже будут помогать защищать Украину на подступах к Запорожью», — говорит глава ЗОВА Александр Старух.

Работы будут продолжаться так долго, как разрешит ситуация. Локаций называть нельзя, чтобы не подыгрывать врагу, но укрепления волонтеры-строители возводят даже под огнем, ведь в настоящее время в области продолжаются артиллерийские дуэли. Но есть информация, что на днях россияне попытаются продвинуться поближе к Запорожью. Поэтому главная задача наших – защитить происки. «Мы не знаем, какими будут дальнейшие действия врага, мы должны готовить город к обороне, и именно сейчас мы можем в этом убедиться», – добавляет спикер ЗОВА Иван Арефьев.

В Запорожской области готовятся к возможному штурму россиян

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