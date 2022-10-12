Запорожье и Хортица снова под ударом: рашисты умножают количество жертв и разрушения

Запорожье снова под ударом рашистов — россияне выпустили по областному центру из земли более полутора десятков дальнобойных боеприпасов.

Большинство ракет взорвались на острове Хортица и разбились о скалистый берег Днепра. Были попадания в детское образовательное учреждение, автосалон, взрывы повредило медучреждение и жилые дома. К сожалению, и в этот раз не обошлось без потерь.

Когда под утро истощенные многочасовой работой спасатели раскапывали и вытаскивали тело жителя запорожской пятиэтажки — из оккупированного Токмака в сторону областного центра снова полетели ракеты. Небо над Запорожьем вспыхивало оранжевым сиянием.

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На месте попаданий загорелись пожары. На этот раз под обстрел попал автосалон, от строения из стекла и легкого металла взрывная волна мало что оставила. На территории автосалона в момент взрыва погиб охранник — 45-летний мужчина всего неделю назад устроился сюда на работу, пересказывают жители близлежащей 9-ти этажки. В многоквартирном жилом доме, после утренней атаки, не осталось ни одного стекла.

Но большая часть ракет в это утро ударили по Хортице. Сразу три из них легли прямо рядом почти одновременно, разрушили детский учебно-реабилитационный центр. Ни детей, ни персонала в момент обстрела на территории не было.

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