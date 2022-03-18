Запорожье обстреливают из запрещенного оружия, а в городе национализировали российский металл и мастерят бронежилеты

Это село в 20 километрах от Запорожья, его накрыли кассетными бомбами – несмотря на то, что здесь не было ни одного военного.

Обстрелы на Запорожском направлении, утром оккупанты ударили ракетами по военному полигону на подступах к городу. По информации ТСН, по крайней мере, один человек погиб, два десятка ранены. Окружающие села вблизи Запорожья также под постоянными бомбардировками. Россияне обстреливают населенные пункты из запрещенного оружия – несмотря на то, что там нет никаких военных объектов.

Об этом говорится в ТСН.

Это село в 20 километрах от Запорожья, его накрыли кассетными бомбами – несмотря на то, что здесь не было ни одного военного. «Дней 4-5 назад здесь беспилотники летали, и очень часто. Два дня назад было видно, что крутятся над нашей территорией», – говорят местные жители.

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Боеприпасы разрывались в воздухе, а металлическая шрапнель поражала все вокруг, без жертв обошлось чудом. Разбита сельскохозяйственная техника и воронки 15 метров диаметром. После запрещенных кассетных боеприпасов окрестности села в придачу россияне обстреляли «Смерчем».

Российские ракеты уничтожают посевы селян, собирать озимые на нашпигованном смертельным железом поле вряд ли будут.

Еще один удар в другой части региона нанесли по казармам - брошенным. В то время военных на объекте почти не было, на месте оставалось только караульное подразделение. «Некоторые ребята, оставшиеся здесь, родились в рубашке, они остались в живых. Но у нас есть потери. Потери среди наших военнослужащих. У нас два двухсотых и три трехсотых», — говорят ребята.

На Запорожском направлении утром оккупанты ударили ракетами по военному полигону.

Между тем, в Запорожье налаживают массовое производство бронежилетов. Весь имеющийся металл сейчас направляется на нужды украинской армии. «На Запорожье-левом наши доблестные волонтеры обнаружили два вагона с листовым металлом, который принадлежал какому-то российскому владельцу. И из этого металла должны были делать стреляющие в наших солдат штуки. Так вот, металл задержан, он будет работать на нужды обороны Украины. А бывшим владельцам мы рекомендуем идти за российским военным кораблем», — говорит глава Запорожской военной администрации Александр Старух.

Ну, и Запорожье уже сделало то, чего ждет вся Украина – похоронило Путина. Надгробие российскому диктатору установили на въезде в казацкий город. Днем смерти был отмечен 24 февраля – день, когда россияне развязали войну с украинским народом.

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