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Запорожье под атакой: российский дрон попал в заправку, есть раненые
Российские войска атаковали Запорожье дроном, попав по территории АЗС. В результате удара две женщины получили ранения, медики оказывают им помощь.
Начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что в результате российского удара по АЗС в Запорожье известно о двух раненых женщинах. Россияне ударили по заправке дроном.
Об этом пишет Иван Федоров.
Россияне ударили по заправке в Запорожье: есть раненые женщины
Иван Федоров сообщил, что после дроновой атаки на заправку в Запорожье известно о двух раненых женщинах в возрасте 40 и 45 лет.
«Медики оказывают пострадавшим всю неотложную помощь», — написал Федоров.
С утра в Запорожье продолжается воздушная тревога из-за угрозы российских ракет и дронов.
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