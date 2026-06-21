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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Запорожье под атакой: российский дрон попал в заправку, есть раненые

Российские войска атаковали Запорожье дроном, попав по территории АЗС. В результате удара две женщины получили ранения, медики оказывают им помощь.

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Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Россияне атаковали заправку в Запорожье

Россияне атаковали заправку в Запорожье

Начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что в результате российского удара по АЗС в Запорожье известно о двух раненых женщинах. Россияне ударили по заправке дроном.

Об этом пишет Иван Федоров.

Россияне ударили по заправке в Запорожье: есть раненые женщины

Иван Федоров сообщил, что после дроновой атаки на заправку в Запорожье известно о двух раненых женщинах в возрасте 40 и 45 лет.

«Медики оказывают пострадавшим всю неотложную помощь», — написал Федоров.

С утра в Запорожье продолжается воздушная тревога из-за угрозы российских ракет и дронов.

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Напомним, около 07:00 19 июня россияне атаковали беспилотником частный сектор Павлограда в Днепропетровской области. Российский дрон попал прямо в жилой дом, полностью разрушив его.

В результате удара в собственной кровати погибла 8-летняя девочка Алина, а ее родных с тяжелыми ранениями госпитализировали в больницу. По словам соседей, накануне вечером девочка очень просилась остаться переночевать у них, но в итоге отправилась спать домой.

Взрывная волна и пожар нанесли страшные разрушения всему микрорайону: соседний двухэтажный дом, который хозяева возводили более десяти лет, выгорел дотла, а всего на улице разбито около десяти частных домов.

Местные жители, среди которых многие пожилые люди и семьи с детьми, чудом уцелели под обломками собственных домов и теперь вынуждены разгребать руины.

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Дата публикации
Количество просмотров
155
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