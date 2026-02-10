ТСН в социальных сетях

Запорожье под атакой "Шахедов" - враг попал по объекту инфраструктуры

Вражеские БпЛА летели на Запорожье с юго-востока.

Запорожье под атакой "Шахедов" - враг попал по объекту инфраструктуры

Враг попал по объекту инфраструктуры Запорожья

Российская армия поздним вечером 10 февраля попала по объекту инфраструктуры Запорожья. Предварительно люди не пострадали.

Об этом говорится в сообщении начальника Запорожской ОВД Ивана Федорова.

«Из-за атаки без электроснабжения сейчас более 11 тысяч абонентов в двух районах города», — добавил он.

Запорожье под атакой Шахедов. Есть попадание по объекту инфраструктуры

Запорожье под атакой Шахедов. Есть попадание по объекту инфраструктуры

Напомним, сегодня, 10 февраля, россияне уже избивали по городу Запорожье. Они ударили по Запорожью после оглашения баллистической угрозы днем. Тогда повредили теплосеть, детсад и жилые дома.

