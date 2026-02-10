- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 277
- Время на прочтение
- 1 мин
Запорожье под атакой "Шахедов" - враг попал по объекту инфраструктуры
Вражеские БпЛА летели на Запорожье с юго-востока.
Российская армия поздним вечером 10 февраля попала по объекту инфраструктуры Запорожья. Предварительно люди не пострадали.
Об этом говорится в сообщении начальника Запорожской ОВД Ивана Федорова.
«Из-за атаки без электроснабжения сейчас более 11 тысяч абонентов в двух районах города», — добавил он.
Напомним, сегодня, 10 февраля, россияне уже избивали по городу Запорожье. Они ударили по Запорожью после оглашения баллистической угрозы днем. Тогда повредили теплосеть, детсад и жилые дома.