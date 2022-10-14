Ракетные удары по Запорожью: военный эксперт объяснил, чего добиваются оккупанты

Военные РФ не оставляют надежд оттеснить украинские Силы обороны
Российские оккупанты не оставляют попыток полностью взять под контроль территорию Запорожской области.
Об этом рассказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев в комментарии ТСН.ua, комментируя интенсивные ракетные обстрелы Запорожья.
"Очевидно, прилеты по Запорожью происходят из-за того, что это, в первую очередь, прифронтовый город. На юге Запорожской области накоплено немало российских военных. Это не только личный состав, но и бронетехника и артиллерия", — сказал он.
По словам военного эксперта, самое ужасное, что сейчас используют россияне для интенсивных обстрелов – это системы ПВО класса С300:
"Эти комплексы россияне чаще всего используют для ракетных ударов по алгоритму поверхность-поверхность, хотя по определению С300 работают поверхность-воздух. В связи с тем, что враг находится недалеко от Запорожья, он атакует постоянно".
Селезнев напомнил, что, согласно решениям российского правительства, Запорожская область "включена" в состав РФ.
"Чтобы реализовать этот план, чтобы Запорожье не только на бумаге находилось под российским контролем, но и на практике, они реализуют эту тактику — оттеснить украинские Силы обороны и захватить всю территорию Запорожской области. Поэтому бои будут продолжаться, обстрелы не прекратятся, пока не завершится эта война", — заявил он.
Экс-спикер Генштаба ВСУ добавил, что россиянам уже не хватает ракет:
"Они начинают комбинировать. Они используют устаревшие образцы, ракеты Х22, которым уже 40-50 лет со дня изготовления. Они используют дроны-камикадзе, получаемые в рамках военно-технического сотрудничества со своими партнерами из Ирана, используют ракетные системы залпового огня разного класса".
Обстрелы Запорожья
Российская армия в последние дни регулярно обстреливает ракетами Запорожье. В ночь на 14 октября враг попал в областной центр тремя ракетами С-300. Были поражены объекты инфраструктуры, возникли пожары.
12 октября россияне выпустили по областному центру более полутора десятков дальнобойных боеприпасов. Большинство ракет взорвались на острове Хортица и разбились о скалистый берег Днепра. Были попадания в детское образовательное учреждение, автосалон, взрывы повредили медучреждение и жилые дома. Погиб один человек
11 октября россияне совершили массированный обстрел Запорожской области, в результате которого погибли 7 человек, еще столько же травмированы.
9 октября оккупанты обстреляли областной центр и убили 13 человек, еще 89 получили ранения.
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