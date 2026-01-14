Запорожье под угрозой: россияне рвутся к выгодным позициям для новых ударов

Атака в Запорожье. / © Facebook / Запорожская ОВА

Войска РФ пытаются прорваться в Степногорск, расположенный в Запорожской области. Этот поселок расположен на выгодном плацдарме для обстрелов россиянами Запорожья.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии «РБК-Украина».

По его словам, сейчас достаточно активно Ореховское направление. На этом участке фронта есть несколько точек боев, где оккупационная армия пытается прорвать оборону ВСУ, чтобы продвинуться дальше.

«В частности, это участок возле населенного пункта Степногорск. Там враг штурмует наши позиции возле Плавней и Приморского и хочет подойти поближе к Степногорску, инфильтрироваться туда, оттеснить Силы обороны Украины из этого населенного пункта», — добавил спикер.

Волошин объясняет, что этот поселок расположен на выгодных господствующих высотах. Если их удастся захватить оккупантам, они смогут разместить определенные виды вооружения.

Таким образом захватчики смогут держать под огневым контролем и наносить удары не только по логистическим путям от Запорожья до Гуляйполя и Орехова, но и по восточным, юго-восточным и южным окрестностям областного центра.

Кроме того, говорит Волошин, довольно активное и Александровское направление. Захватчики пытались прорвать украинскую оборону возле нескольких населенных пунктов, но Силы обороны блокируют продвижение врага, уничтожая его там.

Как сообщалось, в Гуляйполе продолжаются ожесточенные бои. Российские войска пытаются оттеснить украинских защитников как от самого города, так и от окрестных сел и поселков. Сам город фактически превратился в «серую зону».

По данным военных, россияне накапливают силы на юге. Российское командование поставило своим подразделениям задачу продвигаться в глубь украинской обороны в Запорожье. Разведка фиксирует подготовку к новым атакам.