Запорожская АЭС: что сообщили о ситуации на станции на 21 сутки оккупации

Запорожская АЭС: что сообщили о ситуации на станции на 21 сутки оккупации

Запорожская АЭС и город Энергодар, в котором она расположена, уже 21 сутки оккупированы российскими вооруженными формированиями.

Формально россияне не вмешиваются в работу станции, но заставляют персонал все технические решения согласовывать с их командиром, сообщили в НАЭК "Энергоатом".

"По состоянию на 10:00 25 марта 2022 года все четыре действующих атомных электростанции Украины стабильно производят электрическую энергию. Их суммарная текущая мощность обеспечивает необходимые объемы электроэнергии для нужд страны", — отметили в НАЭК "Энергоатом".

Все 6 энергоблоков ЗАЭС обслуживает украинский персонал, имеющий возможность ротации. Когда сотрудники прибывают на электростанцию, их проверяют российские военные, говорится в сообщении.

"В городе-спутнике станции значительно увеличилось военных, в том числе и "полицейских" и омоновцев, задача которых – подавлять мирные собрания. Почти из всех админзданий кафиры сняли флаги Украины. Кроме того, они усиливают информационно-психологическое давление на людей, проводят массированную агитационную работу, пытаясь склонить население Энергодара на свою сторону", — отмечают в "Энергоатоме".

Там также добавляют, что в Энергодаре остаются проблемы с горючим, снабжением пищевыми продуктами и медикаментами первой необходимости.

Напомним, кафиры похитили в Энергодаре заместителя мэра Ивана Самойдюка.

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