Запорожская АЭС находится под контролем военных сил РФ, персонал контролирует состояние энергоблоков

В Энергодаре перебои с мобильной связью большинство интернет-провайдеров не работают, сложности с продуктами питания.

Запорожская АЭС находится под контролем военных сил РФ. В сети находятся 2 энергоблока, один блок в ремонте, остальные – остановлены.

Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщает "Госатомрегулирование".

"Оперативный персонал Запорожской АЭС контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их безопасную эксплуатацию согласно требованиям эксплуатационной документации", — говорится в сообщении.

Автоматизированная система радиационного контроля АЭС и автоматизированная система контроля радиационного состояния в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения работают в штатном режиме, изменений радиационного состояния на площадке АЭС, в ВС и СЗЗ не зафиксировано.

"Присутствие на территории Запорожской АЭС и в городе Энергодар вооруженных вражеских военных и тяжелой техники вблизи АЭС создает психологическое давление как на персонал АЭС, так и на население. В городе перебои с мобильной связью, большинство интернет-провайдеров не работают, сложности с продуктами питания. Все это негативно влияет на моральное состояние персонала станции и существенно влияет на обеспечение ядерной и радиационной безопасности АЭС", — отмечают в "Госатомрегулировании".

Как сообщалось, Запорожскую атомную электростанцию в ночь на 4 марта обстреляли россияне. В этой связи МАГАТЭ срочно проведет проверку АЭС в Украине. Планируется провести проверку и в зоне ЧАЭС.