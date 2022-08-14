Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности — "Энергоатом"

На утро 14 августа Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

"Периодические обстрелы ЗАЭС российскими войсками из РСЗО начиная с прошлой недели повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции. В результате атаки на Запорожскую АЭС на одном из энергоблоков сработала аварийная защита — и один из трех работающих энергоблоков теперь отключен", — говорится в сообщении.

Также во время обстрелов серьезно повреждена азотно-кислородная станция, объединенный вспомогательный корпус, насосная станция хозяйственно-бытовых стоков. Под обстрелы попала пожарная часть, расположенная по территории ЗАЭС и предназначенная для защиты от пожаров и их тушения в случае чрезвычайных ситуаций на станции.

"Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высока и пожарная опасность. Кроме того, повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки СХОЯТ ЗАЭС", — сообщает компания.

Украинский персонал станции продолжает работать и прилагать все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также ликвидации последствий повреждений. Запорожская АЭС продолжает работать и производить электроэнергию для нужд отечественной энергосистемы.

Напомним, директор Центра исследования энергетики Александр Харченко рассказал, что россияне украли секретные американские технологии на Запорожской АЭС.

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