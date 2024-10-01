Запорожская АЭС снова на грани блэкаута: что произошло

В результате российской атаки на магистральную подстанцию одна из линий электроснабжения оккупированной Запорожской АЭС осталась без электричества. Станция снова приблизилась к состоянию блекаута.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

"Очередной акт российского терроризма создал угрозу аварии на оккупированной Запорожской АЭС. Требуем немедленно выполнить резолюцию МАГАТЭ и вернуть оккупированную АЭС под украинский контроль. Безопасная эксплуатация Запорожской АЭС возможна только под контролем Украины", — отметил министр энергетики.

Энергетики ведут работы по устранению последствий вражеских обстрелов, чтобы как можно скорее восстановить нормальное электроснабжение оккупированной АЭС.

Напомним, в середине августа российские кафиры устроили пожар на Запорожской АЭС. Горела градирня №1, расположенная примерно в 1 км от энергоблоков станции. Пожар тогда был потушен, выброса радиации не было.

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