Запорожская АЭС заминирована по периметру и внутри: в МАГАТЭ сообщили, что с прудом

Гросси говорит, что несмотря на взрывчатку на атомной электростанции, в настоящее время основные функции безопасности объекта "не испытывают существенного влияния".

В МАГАТЭ заявили, что Запорожская АЭС заминирована по периметру и кое-где внутри, однако минирование пруда-охладителя станции там не подтвердили.

Об этом сообщила пресс-служба агентства 21 июня.

Там отметили, что во время визита на ЗАЭС гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси "включая пруд-охладитель, мин на месте обнаружено не было".

"Однако МАГАТЭ известно о предварительном размещении мин за пределами периметра завода, о чем агентство сообщало ранее, а также в определенных местах внутри, которые, как пояснил персонал "службы безопасности" (управляется оккупантами – ред.), были в оборонных целях", – говорится в заявлении агентства.

Как пояснил Гросси, хотя наличие какой-либо взрывчатки на станции не соответствует стандартам безопасности, основные функции безопасности объекта "не испытывают существенного влияния". Он добавил, что специалисты продолжают следить с "огромным вниманием" за этой проблемой.

Глава МАГАТЭ также отметил, что ситуация с ядерной безопасностью и защищенностью на ЗАЭС чрезвычайно хрупкая. Потеря Каховского водохранилища стала катастрофой для региона в целом и добавила серьезные трудности для атомной электростанции.

"Теперь, как никогда, все стороны должны полностью соблюдать основные принципы МАГАТЭ, направленные на предотвращение ядерной аварии", – призвал Гросси и пообещал активизировать усилия в помощи обеспечить ядерную безопасность и защиту.

Угроза взрыва Запорожской АЭС

20 июня начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что захватчики дополнительно заминировали Запорожскую АЭС, а именно – пруд-охладитель станции. Руководитель разведки объяснил, если оккупанты взорвут этот пруд и выведут из строя систему охлаждения, на станции могут возникнуть существенные проблемы. Заметим, что в результате подрыва врагом Каховской ГЭС разрушен нормальный доступ воды к охладителям на ЗАЭС.

Уже 22 июня президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовится устроить теракт на ЗАЭС с выбросом радиации. Для этого оккупанты подготовили все необходимое. Президент пообещал передать всю имеющуюся информацию со всеми подтверждениями западным партнерам.

Отметим, что впервые о заминировании Запорожской АЭС украинская разведка сообщила еще в августе 2022 года. Тогда говорилось, что россияне завозят на территорию энергоблоков АЭС оружие, военную технику и взрывчатку. В ГУР заявляли о подтвержденной информации о заминировании энергоблоков.

По оценкам экспертов, если россияне устроят теракт на ЗАЭС, последствия могут быть гораздо хуже, чем после Чернобыльской катастрофы. Площадь потенциально загрязненной радиацией территории может составить 2 млн кв. км, пострадать могут до миллиона человек, погибнуть – десятки тысяч. Последствия теракта могут ощутить и жители соседних государств в зависимости от погодных условий.

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