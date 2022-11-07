Запорожская область под прицелом оккупантов: более 50 обстрелов за сутки, есть жертва

Российские оккупационные войска с 7 утра 7 ноября начали обстреливать село Кущево Запорожского района.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"россияне воевали с домом культуры, складскими помещениями фермеров и частными домами. Армия беспринципных бесчеловечностей", — написал он.

Кроме того, за прошедшие сутки, 6 ноября, войска РФ также били по Запорожской области — было зафиксировано 52 обстрела. В результате обстрелов армии Российской Федерации погиб один гражданский человек.

В Запорожской ОВА уточнили, что оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Вольнянск, Новоданиловка, Каменское, Гуляйполе, Дорожнянка, Успеновка, Красное, Ольговское, Щербаки, Волшебное, Малая Токмачка, Полтавка, Железнодорожное, Малые Щербаки, Степное.

"Поступило 16 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими России. За прошедшие сутки проводилась эвакуация гражданского населения с временно оккупированной территории. Эвакуировано 28 человек", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 7 ноября армия РФ из "Градов" и тяжелой артиллерии ударила по Днепропетровской области. Под огонь попали две громады – Мировская и Марганецкая.

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