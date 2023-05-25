"Запорожский мститель" вернулся: нацгвардейцы сбили Су-25 оккупантов под Мелитополем, еще один – повредили

Бойцы отработали по вражеским целям с помощью переносных ракетных зенитных комплексов.

Под Мелитополем украинские военные 25 мая уничтожили российский истребитель Су-25. Еще один такой самолет был поврежден.

Об этом сообщает Национальная гвардия Украины в Facebook.

"На Запорожском направлении противник активно использует боевую авиацию. 25 мая оккупационные войска России пытались нанести поражение по позициям сил обороны Украины с применением пары Су-25 с воздуха. В это время на боевом дежурстве находились нацгвардейцы — "Запорожский мститель" и его боевой побратим. Бойцы четко идентифицировали вражескую авиацию и метко отработали по воздушным целям из ПЗРК", — говорится в сообщении.

В результате боевой работы первый самолет Су-25 полностью уничтожен, его пилоту удалось катапультироваться над временно-оккупированной территорией, второй самолет сбил известный всем "Запорожский мститель". После выстрела вражеский Су-25 был серьезно поврежден и вынужден зайти на аварийную посадку.

Тогда в конце взлетной полосы мелитопольцы наблюдали черный столб дыма. Перед этим раздались глухие взрывы.

Отметим, что гвардеец на псевдо "Запорожский мститель" уже уничтожил семь вражеских самолетов.

Ранее сообщалось, что в Мелитополе раздались взрывы в районе аэропорта, был виден густой дым.