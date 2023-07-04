Запорожскую АЭС отключили от основной высоковольтной линии – Энергоатом

В настоящее время станция работает на резервной линии.

Запорожская АЭС лишилась питания от основной высоковольтной линии и перешла на единую резервную.

Об этом сообщили в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".

"Временно оккупированная Запорожская атомная электростанция 4 июля в 01:21 потеряла питание с основной внешней линии электропередачи, напряжением 750 кВ", — заявили в "Энергоатоме".

Там также добавили, что после этого ЗАЭС пришлось переключить на единственную доступную резервную линию 330 кВ, отремонтированную и вновь подключенную к станции только 1 июля, а поврежденную — еще четыре месяца назад.

Напомним, что в Украине обнародован список компаний, чьи компоненты есть в иранских дронах.

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