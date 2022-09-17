Запорожскую АЭС снова подключили к украинской энергосети — МАГАТЭ

Восстановленная линия 750 киловольт снова обеспечивает ЗАЭС электроэнергией, необходимой для охлаждения реактора и других функций безопасности.

Запорожская АЭС снова начала получать электроэнергию непосредственно из украинской сети после восстановления одной из четырех основных внешних линий электропередач.

Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

Восстановленная линия 750 киловольт снова обеспечивает ЗАЭС электроэнергией, необходимой для охлаждения реактора и других функций безопасности.

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"После повторного подключения основной линии вчера (16 сентября — ред.) днем три резервных линии электропередачи снова находятся в резерве. Три других основных внешних линий электропередачи 750 кВ, которые были потеряны ранее во время конфликта, остаются отключенными", — отмечают в МАГАТЭ.

Также в агентстве добавили, что все шесть реакторов ЗАЭС по-прежнему находятся в состоянии холодной остановки, но им необходимо питание для обеспечения основных функций безопасности.

"Надежное электроснабжение от сети за пределами площадки и системы резервного электроснабжения необходимы для обеспечения ядерной безопасности и предотвращения ядерной аварии, даже когда реакторы больше не работают", — пояснили в МАГАТЭ.

Напомним, 11 сентября Запорожская АЭС была полностью остановлена. Было принято решение об отключении энергоблока №6 и переводе его в наиболее безопасное состояние.

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