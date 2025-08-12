Запорожскую АЭС затянуло дымом — в Минэнерго объяснили ситуацию

Запорожскую АЭС затянуло дымом

В районе грузового порта временно оккупированной Запорожской атомной электростанции зафиксировали задымление. В настоящее время устанавливается точное место пожара и его возможные последствия.

В Министерстве энергетики подчеркнули, что грузовой порт расположен вне охраняемого периметра станции.

Запорожскую АЭС затянуло дымом.

"Этот инцидент в очередной раз обращает внимание на угрозы, которые создает российская оккупация крупнейшего ядерного объекта в Европе. Постоянное размещение российскими военными своей техники и личного состава на территории ЗАЭС, а также непрерывное психологическое давление на украинский персонал станции является грубым нарушением международного права и основополагающих принципов ядерной безопасности", – отмечают в компании.

В Минэнерго предостерегают, что любые провокации или боевые действия на промышленной площадке могут иметь непредсказуемые и катастрофические последствия для всей Европы. Единственным путем восстановления безопасности есть полная демилитаризация и деоккупация станции с передачей контроля легитимному украинскому оператору - ГП НАЭК "Энергоатом".

Фото задымления обнародовал канал "Оперативный информ". На нем видны клубы дыма над территорией станции.

