Запрещали сопротивляться и помогали врагу: в Николаевской области задержали поселкового голову и депутата

В поселке Первомайское Николаевской области задержан поселковый голова и местный депутат.
Колаборанты запрещали местным жителям сопротивляться и радостно встретили российских оккупантов, разместив их в школе и предоставив оборудование.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
По данным следствия, в марте 2022 года поселковый председатель Первомайского запретил местным жителям возводить блокпост и призвал людей не сопротивляться захватчикам. Также предатель поселил захватчиков в школе села Билозирка. Его сообщник — депутат поселкового совета разместил оккупантов в помещении школы в поселке Первомайское, снабдил их водой и электрогенератором.
Мужчин обвиняют в сотрудничестве с захватчиками и в том, что они перешли на сторону врага. Подозреваемые уже задержаны. Им сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины).
Напомним, в Николаевской области разоблачили поклонницу России, которая открыто поддерживала оккупантов.
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