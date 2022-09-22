Запрещают выезжать: оккупанты на захваченных территориях усилили контроль и давят на население

Российские оккупанты пытаются держать под своим контролем ситуацию на временно захваченных территориях.

Оккупанты пытаются держать ситуацию под своим контролем, поэтому усиливают административно-полицейский режим, проверяют дома и оказывают психологическое давление на граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

Как стало известно, оккупанты активизировали работу по подготовке и проведению так называемого "референдума" на временно захваченных территориях Украины.

В населенных пунктах Херсонской области представители российских оккупационных властей, под предлогом качественного распределения гуманитарной помощи, пытаются получить от местных жителей их личные данные. Продолжается формирование так называемых избирательных комиссий.

"В городе Старобельск Луганской области оккупационные власти запретили местному населению покидать город в период с 23 по 27 сентября. По имеющейся информации, оккупанты создают вооруженные группы для обхода жилищ и принуждения людей участвовать в так называемом "референдуме". Проводится подготовка к съемкам пропагандистскими СМИ сюжетов о «активном участии местных жителей в голосовании", — рассказали в Генштабе ВСУ.

Там также добавили, что на временно захваченной территории Запорожской области местным жителям за предоставление паспортных данных и получение гражданства российской федерации обещают денежное вознаграждение и бытовые приборы.

Напомним, что в Украине зафиксировали третий случай оспы обезьян.

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