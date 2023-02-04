Запрет на выезд: в ГНСУ рассказали, сколько нарушителей поймали на границе

Чиновникам независимо от пола запрещено уезжать за границу в личных целях.

В Украине с 28 января действие постановление ограничивает право выезда за границу для ряда мужчин. В ГНСУ уже зафиксировали несколько нарушителей.

Об этом пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал в эфире телемарафона.

По его словам, по состоянию на утро 4 февраля известно, что постановление пыталось нарушить от 5 до 10 человек. Он упомянул также и чиновников, пытавшихся уехать без уважительных причин.

"Должностные лица, которые подпадают под эти ограничения, не были пропущены на государственной границе. Чиновникам отказали в пересечении государственной границы, ведь у них не было законной подставки", — сказал он.

Спикер добавил, что те, кого не выпустили за границу, не имели подтверждения о служебной командировке и не подпадали под ряд исключений, когда все же разрешено пересечь границу.

Отметим, что 27 января правительство приняло постановление, запрещающее чиновникам независимо от пола выезжать за границу в личных целях. Следовательно, чиновники теперь могут покидать границу только в случае служебной командировки.

В то же время есть перечень исключений, когда должностным лицам разрешено пересекать границу:

женщинам или родителям-одиночкам для посещения детей за границей в исключительных случаях при наличии подтверждающих документов;

для лечения за границей;

на основании отдельного решения главы ГНСУ, в случае смерти членов семей за границей.

Напомним, с начала полномасштабной войны многие выехавшие за границу мужчин призывного возраста (18-60 лет) не вернулись.

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