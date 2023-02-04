Запрет на выезд: в ГНСУ рассказали, сколько нарушителей поймали на границе

Чиновникам независимо от пола запрещено уезжать за границу в личных целях.
В Украине с 28 января действие постановление ограничивает право выезда за границу для ряда мужчин. В ГНСУ уже зафиксировали несколько нарушителей.
Об этом пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал в эфире телемарафона.
По его словам, по состоянию на утро 4 февраля известно, что постановление пыталось нарушить от 5 до 10 человек. Он упомянул также и чиновников, пытавшихся уехать без уважительных причин.
"Должностные лица, которые подпадают под эти ограничения, не были пропущены на государственной границе. Чиновникам отказали в пересечении государственной границы, ведь у них не было законной подставки", — сказал он.
Спикер добавил, что те, кого не выпустили за границу, не имели подтверждения о служебной командировке и не подпадали под ряд исключений, когда все же разрешено пересечь границу.
Отметим, что 27 января правительство приняло постановление, запрещающее чиновникам независимо от пола выезжать за границу в личных целях. Следовательно, чиновники теперь могут покидать границу только в случае служебной командировки.
В то же время есть перечень исключений, когда должностным лицам разрешено пересекать границу:
- женщинам или родителям-одиночкам для посещения детей за границей в исключительных случаях при наличии подтверждающих документов;
- для лечения за границей;
- на основании отдельного решения главы ГНСУ, в случае смерти членов семей за границей.
Напомним, с начала полномасштабной войны многие выехавшие за границу мужчин призывного возраста (18-60 лет) не вернулись.
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