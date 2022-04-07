Запрет на звонки из Украины и чтение "Красной звезды": в российской армии усиливают пропаганду

Запрет на звонки из Украины и чтение "Красной звезды": в российской армии усиливают пропаганду

Все украинские и другие ресурсы объявлены распространяющими фейки и недостоверную информацию.

Россия усиливает пропаганду среди личного состава военных учебных центров, в частности, командование требует запретить бойцам отвечать на телефонные звонки и сообщения из Украины и Беларуси.

Об этом сообщила украинская разведка со ссылкой на письмо начальника ракетных войск и артиллерии ВС РФ Михаила Матвеевского руководителям учебных центров.

В письме Матвеевский требует довести до личного состава запрет на звонки и сообщения с телефонных номеров с кодами +375, +380 (Беларусь и Украина). Если же вызов был принят, все сказанное собеседником нужно воспринимать как ложь и провокацию, независимо от содержания разговора. После этого указано заблокировать номер собеседника на своем телефоне и обратиться к оператору мобильной сети для блокировки абонента.

Российская пропаганда также предусматривает разъяснение о "плюсах" участия в войне против Украины. А именно – социальные гарантии и повышенные выплаты.

Кроме того, все украинские и другие ресурсы объявлены распространяющими фейки и недостоверную информацию.

"В ходе проведения оперативного военно-политического информирования ежедневно доводить до личного состава официальные заявления на соответствующую тематику президента Российской Федерации, представителей Министерства обороны РФ (…), размещенных на официальных сайтах президента (kremlin.ru), Министерства обороны (mil.ru), а также в печатных и электронных версиях газет "Красная звезда" (redstar.ru) и "Российская газета" (rg.ru)", — говорится в письме начальника ракетных войск и артиллерии ВС РФ.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Напомним, заместитель главы Минобороны Анна Маляр заявила, Россия проиграла Украине информационную войну, несмотря на попытки плодить фейки об ВСУ.

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