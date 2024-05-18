Запрет США бить западным оружием по РФ подрывает обороноспособность Украины — ISW

Российские войска и техника могут свободно скапливаться перед началом боевых действий.

Запрет США наносить удары западным оружием по территории России серьезно подрывает обороноспособность Украины. Речь идет о возможности защищаться от российских наступательных операций на севере Харьковской области.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики считают, что ограничение США и других стран Запада на способность Украины наносить удары по военным объектам в России создали в приграничных районах России укрытие, откуда российская авиация может наносить планирующие бомбовые и ракетные удары по украинским позициям и населенным пунктам.

Российские силы и техника могут также свободно собираться перед вступлением в бой.

Аналитики напоминают, что представители США вновь подтвердили нежелание Белого дома использовать предоставленное США оружие для ударов по военным целям в России.

Представитель Министерства обороны США Сабрина Сингх 16 мая заявила, что администрация Байдена не изменила своей позиции по использованию украинскими силами американского оружия для нанесения ударов по целям в России. Администрация США считает, что это оружие должно быть использовано для освобождения оккупированной украинской территории.

Напомним, спикер Минобороны США Сабрина Сингх заявила, что в ведомстве не изменили своей позиции по применению Силами обороны американского вооружения для ударов по территории РФ — Вашингтон против.

"Да, мы не изменили своей позиции. Мы считаем, что оборудование, те возможности, которые мы предоставляем Украине, которые другие страны предоставляют Украине, должны быть использованы для того, чтобы вернуть украинскую суверенную территорию", — отметила Сингх.

Государственный секретарь Энтони Блинкен во время своего визита в Киев заявил, что США не сторонники использования предоставленного ими оружия по территории России. Но Украина, по его словам, сама должна решать, как ее использовать.

Читайте также: