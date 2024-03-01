Запрет управлять авто и блокировка счета: какие из этих ограничений предусмотрены для уклонистов – нардеп ответил

Член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский рассказал, что в новом законопроекте о мобилизации комитет отклонил норму об аресте банковских счетов уклонистов, но поддержал норму по запрету управлять транспортным средством, если военнообязанный не обновляет свои данные, не встает на учет, игнорирует повестки.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

Нардеп отметил, что члены комитета сейчас рассматривают 4 тысячи правок депутатов до второго чтения законопроекта. Больше всего дискуссий вызывают нормы ограничения конституционных прав и свобод.

"Об ограничении права физического лица в управлении транспортным средством: если оно не обновляет свои военно-учетные данные, не становится на учет, игнорирует повестки и т.д. — мы пришли к консенсусу, что в том или ином варианте это ограничение может остаться в законопроекте. Что касается блокирования средств на счетах, денежных активов и т.п. – мы в комитете эту норму отклонили", — сказал депутат.

По его словам, маловероятно, что норма об аресте счетов попадет в финальный вариант закона".

Также рассматривается вариант повышения штрафов за уклонение от мобилизации.

"Но это уже вопрос к правоохранительному комитету, как он будет рассматривать ужесточение санкций в Кодексе об административных правонарушениях в плане ответственности за невыполнение своей обязанности по мобилизации и мобилизационной подготовке. И это уже будет в комплексе, уже после того, как мы выйдем на финальный вариант этого законопроекта", — резюмировал Федор Вениславский.

Напомним, Вениславский рассказал, оставят ли в законопроекте о мобилизации пункт об электронных повестках.

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