Запрет в выезде за границу для 17-летних: адвокат разъяснил, законно ли это

Адвокат Ростислав Кравец ответил, что на сегодняшний день в Украине вообще не существует законных оснований вообще для запрета выезда военнообязанным за границу, комментируя ситуацию с запретом в пересечении границы для 17-летних.

Об этом юрист сказал на своем ютуб-канале.

Он напомнил, что недавно было утверждено постановление Кабмина №1487 об утверждении порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Согласно этому документу, 17-летние ребята должны становиться на военный учет.

Далее Кравец объясняет, что статья 33 Конституции Украины предусматривает возможность свободно покидать страну, при этом могут быть установлены ограничения только законом, которых на сегодняшний день нет.

"Что на самом деле происходит? Если человек достиг 17-летнего возраста, пограничники придумывают, что, кроме загранпаспорта, должно быть разрешение от военкомата", — заявил Кравец, подчеркнув, что ни один ТЦК (военкомат) не выдаст это разрешение, потому что человек не призывного возраста.

Как сообщалось ранее, адвокат пояснил, что не так с этим решением запрета на выезд за границу для мужчин.

Военное положение: какие права люди имеют в форме и как действовать украинцам | Юрист Ростислав Кравец

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