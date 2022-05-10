Запретили ходить в военной форме гражданским и отдыхать на водоемах: в Черниговской области усилили временные режимные ограничения

Запретили ходить в военной форме гражданским и отдыхать на водоемах: в Черниговской области усилили временные режимные ограничения

В Черниговской области ввели дополнительные временные режимные ограничения.

В частности, запрещается любое передвижение гражданских в полосе местности вдоль государственной границы шириной в один километр.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Как сообщается, в пределах Корюковского, Черниговского, Новгород-Северского контролируемых пограничных районов запрещено передвижение гражданских лиц в полосе местности вдоль государственной границы. Исключением являются территории населенных пунктов, которые расположены рядом.

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“Также в пределах остальной территории контролируемого пограничного района (до 20 км от государственной границы) запрещено передвижение лиц и транспортных средств ; проведение всех видов работ вне населенных пунктов с 21:00 вечера до 06:00 утра; рыболовство, проведение разного рода отдыха, плавание всех видов плавсредств на реках, озерах, других водоемах”, — отметили в пресс-службе МВД Украины.

Там также добавили, что в ограничение действуют и в пределах контролируемых пограничных районов. Там нельзя охотиться и носить военную форму гражданским лицам.

Напомним, что в Мариуполе оккупанты снова бомбят завод "Азовсталь".

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