Запретить российскую музыку на радио и ТВ: в Раде зарегистрировали законопроект

Также предлагается увеличить квоты украинской музыки.
Народные депутаты Украины хотят запретить российскую музыку на радио и телевидении. Ограничения предлагают ввести не дожидаясь окончания войны.
Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде.
Запрет на российскую музыку будет касаться также и ее исполнения гражданами и резидентами государства-агрессора.
Такие треки нельзя будет услышать:
- по радио и телевидению;
- в развлекательных заведениях;
- в общественном транспорте (у коммунальных и частных перевозчиков);
- в учебных заведениях, учреждениях культуры и отдыха;
- в гостиничном и ресторанном бизнесе;
- в кинотеатрах;
- в общественном пространстве.
Также предлагается увеличить квоты украинской музыки в радиоэфире музыкальных радиостанций и музыкальных телеканалов – до 50%. В настоящее время эта доля составляет 35% от общего объема песен в течение суток.
Напомним, в Стрые Львовской области начали ликвидацию памятников советскому режиму. Там демонтировали стеллу советскому солдату.
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