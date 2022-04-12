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Запретить российскую музыку на радио и ТВ: в Раде зарегистрировали законопроект

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Запретить российскую музыку на радио и ТВ: в Раде зарегистрировали законопроект

pixabay.com

Также предлагается увеличить квоты украинской музыки.

Народные депутаты Украины хотят запретить российскую музыку на радио и телевидении. Ограничения предлагают ввести не дожидаясь окончания войны.

Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде.

Запрет на российскую музыку будет касаться также и ее исполнения гражданами и резидентами государства-агрессора.

Такие треки нельзя будет услышать:

  • по радио и телевидению;
  • в развлекательных заведениях;
  • в общественном транспорте (у коммунальных и частных перевозчиков);
  • в учебных заведениях, учреждениях культуры и отдыха;
  • в гостиничном и ресторанном бизнесе;
  • в кинотеатрах;
  • в общественном пространстве.

Также предлагается увеличить квоты украинской музыки в радиоэфире музыкальных радиостанций и музыкальных телеканалов – до 50%. В настоящее время эта доля составляет 35% от общего объема песен в течение суток.

Напомним, в Стрые Львовской области начали ликвидацию памятников советскому режиму. Там демонтировали стеллу советскому солдату.

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