Запретить российскую музыку на радио и ТВ: в Раде зарегистрировали законопроект

Запретить российскую музыку на радио и ТВ: в Раде зарегистрировали законопроект

Также предлагается увеличить квоты украинской музыки.

Народные депутаты Украины хотят запретить российскую музыку на радио и телевидении. Ограничения предлагают ввести не дожидаясь окончания войны.

Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде.

Запрет на российскую музыку будет касаться также и ее исполнения гражданами и резидентами государства-агрессора.

Такие треки нельзя будет услышать:

по радио и телевидению;

в развлекательных заведениях;

в общественном транспорте (у коммунальных и частных перевозчиков);

в учебных заведениях, учреждениях культуры и отдыха;

в гостиничном и ресторанном бизнесе;

в кинотеатрах;

в общественном пространстве.

Также предлагается увеличить квоты украинской музыки в радиоэфире музыкальных радиостанций и музыкальных телеканалов – до 50%. В настоящее время эта доля составляет 35% от общего объема песен в течение суток.

Напомним, в Стрые Львовской области начали ликвидацию памятников советскому режиму. Там демонтировали стеллу советскому солдату.

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