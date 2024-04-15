Запрыгивали в огонь и доставали тела: военный об ужасах теракта в Оленовке

Офицер отмечает, что оккупанты просто заперли украинских пленных, а сами убежали. А перед этим охрана вырыла себе окоп.

Офицер полка "Азов" Арсен Дима ("Лемко"), который был одним из защитников Мариуполя и вышел из "Азовстали" вместе с другими бойцами, рассказал детали ужасного теракта в Оленовке.

Об этом он сказал в интервью Radio NV.

"Лемко" тоже был в бараке, где после взрыва вспыхнул пожар, получил ожоги и осколочные ранения, но вместе с побратимами пытался спасать пострадавших.

"Это был даже не барак, а техническое помещение, которое находилось отдельно от основных бараков. Там был только "Азов", только бойцы полка "Азов". На тот момент 198 бойцов, на момент теракта – 193, пятеро бойцов этапом до Донецка отправили", – вспоминает "азовец".

По его словам, когда прогремел первый взрыв, пленные не удивились, потому что враг постоянно пригонял под стены Оленовки "Грады", из которых обстреливал украинские позиции.

"Соответственно, было что-то похожее этой ночью. Очень сильно работала артиллерия. Потом, я этого не видел, ребята сказали, что пакеты "Градов" начали работать ночью – снова из-под Оленовки, из-под колонии. И произошел взрыв в самом бараке .Я уже проснулся от того, что у меня тело обгорело и многочисленные осколочные ранения", – рассказывает Арсен.

Тогда он вместе с уцелевшим побратимами бросился спасать выживших.

"Если бы наши ребята не вытаскивали раненых, было бы гораздо больше жертв. Даже уже в конце запрыгивали в огонь и доставали тела, которые не подавали признаков жизни. В первую очередь мы вытаскивали живых. Мы не могли вытащить тела, которые были на кроватях, потому что они уже были немного с кроватями, так сказать, перекрученные", — говорит Дмитрик.

Офицер отмечает, что оккупанты просто заперли украинских пленных, а сами убежали.

"За день до теракта охрана копала себе окоп. Там есть сад сбоку, они там копали окоп. Мы удивлялись, для чего. На самом деле они знали, к чему готовятся, – к теракту", – отмечает военный.

Когда удалось выломать ворота и вынести раненых, россияне, дежурившие на внешнем периметре, открыли огонь в воздух.

"Мы стали говорить: "Дайте хоть чем-то перевязать". Потому что всю одежду, которая на нас была, мы потратили на ребят, чтобы остановить кровотечения. Большинство ребят умерли из-за потери крови", – рассказывает "азовец".

Только через час или полтора в барак пришли украинские пленные медики с минимальным набором инструментов и лекарств. Затем раненых начали вывозить в больницу в Донецке.

"Вывозили нас как скотину. КамАЗы просто загрузили битком и уехали. Раненые, лежачие, неходящие — так упаковали. В первом КамАЗе, знаю, один парень не доехал. Я ехал во втором КамАЗе, у нас все доехали", — подытожил Арсен Дмитрик.

Напомним, в ночь на 29 июля 2022 года на территории бывшей исправительной колонии в поселке Оленовка на временно оккупированной территории Донецкой области раздался взрыв. Там захватчики удерживали в плену украинских военных, в том числе и защитников Мариуполя и гражданских.

В результате взрыва погибли около 50 человек, еще 130 получили ранения. Всю вину Россия пыталась переложить на ВСУ. Однако выводы международных экспертов свидетельствуют о том, что причиной этого убийства или способом этого убийства было термобарическое оружие, которое применила РФ.

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