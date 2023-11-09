Запуганные "зверствами" ВСУ и поляками: военнопленный из Подмосковья рассказал о настроениях в армии РФ (видео)

Военнопленный россиянин Сергей Каминский из Подмосковья, мобилизованный в сентябре 2023 года с Останкинского кладбища, где он работал садоводом, рассказал свою историю. Поскольку половину жизни он был водителем, в армии также пообещали соответствующую его навыкам должность.

Но не так сложилось, как Каминскому обещали в российском военкомате. Об этом он рассказал в эфире FREEДОМ.

Сергею Каминскому – 46 лет. Первое время после мобилизации он находился в Курске, а затем был доставлен в Украину на территорию Луганской области. Однажды утром, когда он проснулся и вышел из блиндажа на улицу, то увидел вокруг много трупов. Когда его вместе с другими военнослужащими отправили на штурм, россиянин мечтал оказаться в плену.

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“Все хотели, ждали плена. В нашей ситуации нужно было попасть в плен, чтобы выжить. И все этого ждали. Мы забились в блиндаж. Когда подъехала ваша БМП, постреляла, подошли потом ваши ребята, гранаты начали бросать. Мы закричали: "Сдаемся, не стреляйте!". Один из нас был дед, ему лет 60 с чем-то было, он застрелился. Люди напуганы рассказами о том, что делают в плену, особенно поляками напуганы”, — рассказал военнопленный.

Каминский признался, что самым страшным для него было то, что его не возьмут украинские военные в плен. По его словам, в российской армии у людей подавленное настроение.

"Вот после всех этих киданий, я так скажу, если бы сделали, чтобы люди не боялись, что с нами здесь будут творить, разбрасывали листовки, то и переходили бы. Просто люди запуганы, что с вашей стороны очень сильно зверства", — отметил Каминский.

Военнопленный добавил, что не видел людей, которые поддерживали бы войну России против Украины.

Напомним, по информации ГУР Минобороны, места содержания российских военнопленных в Украине переполнены.

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