Запуск "Кинжалов" во время утренней атаки РФ: Игнат рассказал детали

В субботу, 13 января, российская армия запустила по Украине шесть аэробалистических ракет " Кинжал ". Половина из них не достигла целей.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Сегодня мы видели шесть" Кинжалов, мы о них сообщали. В конце концов, шесть их было тоже, половина точно не достигла целей — это 100%", — сказал Игнат.

Спикер Воздушных сил сказал, что не исключает того, что во время сегодняшней атаки было несколько фальш-целей, где было враждебное влияние.

Как сообщалось, утром 13 января в Украине начали объявлять тревогу из-за угрозы ракетных ударов. В частности, несколько раз Воздушные силы сообщили о пусках "Кинжалов". В частности, в направлении Киева, Днепра и западных регионов страны.

К слову, во время утренней атаки ПВО уничтожило восемь крылатых ракет. В общей сложности было зафиксировано 40 средств воздушного нападения российской армии. Среди них — шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", которые россияне выпустили из самолетов МиГ-31К в Тамбове.

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