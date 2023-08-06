Запуск ракет по Украине из Беларуси: в Воздушных силах рассказали детали

Последний раз Украину обстреливали с территории Беларуси в октябре 2022 года, дронами.

Воздушные силы Украины сообщили, что Россия произвела запуск ракет с территории Беларуси. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что во время массированной атаки по Украине вечером 5 августа – это могли быть как "Кинжалы", пролетавшие через Беларусь, так и баллистические ракеты.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

Он отметил, что предварительно, через территорию Беларуси залетали ракеты "Кинжал" из района Тамбова. В то же время, возможно, что РФ применила баллистические ракеты наземного базирования.

"Предварительно, это все-таки были "Кинжалы", — сказал он.

В настоящее время информация проверяется.

Напомним, в ГУР рассказали, что Россия могла имитировать пуски ракет с территории Белоруссии с целью провокации.

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