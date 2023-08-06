Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Запуск ракет по Украине из Беларуси: в Воздушных силах рассказали детали

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
2905
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Запуск ракет по Украине из Беларуси: в Воздушных силах рассказали детали

В Воздушных силах рассказали детали о запуске ракет из Беларуси/Фото: иллюстративное

Последний раз Украину обстреливали с территории Беларуси в октябре 2022 года, дронами.

Воздушные силы Украины сообщили, что Россия произвела запуск ракет с территории Беларуси. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что во время массированной атаки по Украине вечером 5 августа – это могли быть как "Кинжалы", пролетавшие через Беларусь, так и баллистические ракеты.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

Он отметил, что предварительно, через территорию Беларуси залетали ракеты "Кинжал" из района Тамбова. В то же время, возможно, что РФ применила баллистические ракеты наземного базирования.

"Предварительно, это все-таки были "Кинжалы", — сказал он.

В настоящее время информация проверяется.

Напомним, в ГУР рассказали, что Россия могла имитировать пуски ракет с территории Белоруссии с целью провокации.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2905
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация