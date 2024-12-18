Запуск ракет Storm Shadow/Scalp по России: в Воздушных силах опубликовали фото

В Воздушных силах поблагодарили партнеров из Франции и Великобритании за поддержку Украины.

В Воздушных силах Украины показали запуск дальнобойных ракет Storm Shadow/Scalp по территории России.

Соответствующие фото, сделанные военнослужащим Алексеем Бобовником, опубликовало в соцсетях командование Воздушных сил ВСУ.

“Нет ничего более прекрасного, чем ракеты Scalp & Storm Shadow в направлении империи зла!” — говорится в подписи на фото.

Запуск ракеты Storm Shadow/Scalp Facebook Воздушных сил ВСУ/ Алексей Бобовников.

В Воздушных силах поблагодарили партнеров из Франции и Великобритании за поддержку Украины и пилотов бригады тактической авиации им. Петра Франко за успешную боевую работу.

Запуск ракеты Storm Shadow/Scalp Facebook Воздушных сил ВСУ/ Алексей Бобовников.

Напомним, в среду, 18 декабря, в Ростовской области РФ российская противовоздушная оборона пыталась отразить ракетную атаку Сил обороны Украины. На одном из крупнейших химических предприятий РФ в городе Каменск-Шахтинском, где производят ракетное топливо, произошли прилеты.

В Ростовской области раздались взрывы на территории крупного химического завода

Читайте также: