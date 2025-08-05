Запуск "Шахедов" из Донецкого аэропорта: детали о действиях врага и что делать ВСУ

Российские дроны «Шахед» / © ТСН.ua

Реклама

На территории разрушенного Донецкого аэропорта российские войска обустраивают новую инфраструктуру для атак на Украину — сооружаются бетонные склады и пусковые площадки для ударных дронов «Шахед». Таким образом враг стремится защитить технику от ударов ВСУ, но у украинских защитников есть возможности бить по объектам оккупантов.

Об этом соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал в эфире телемарафона.

Действия врага в Донецком аэропорту

Эксперт раскрыл детали, что российские оккупанты делают в Донецком аэропорту.

Реклама

«Сейчас они (российские войска — ред.) не переоборудуют Донецкий аэропорт. Они на его руинах разворачивают всю необходимую инфраструктуру для запуска такого типа воздушного нападения. Они строят складские бетонные помещения для того, чтобы обезопасить себя от ударов с воздуха, в том числе нашими дронами», — рассказал Жмайло.

Чем ВСУ могут атаковать Донецкий аэропорт?

Он отметил, что аэропорт расположен в 52 км от линии боевого соприкосновения, и по этому объекту может бить баллистика Сил обороны Украины.

По словам эксперта, украинские войска имеют в своем арсенале эффективные средства для поражения таких целей, в частности «длинный „Нептун“ — наземная модификация известной противокорабельной ракеты, которая уже демонстрировала успешные удары на расстоянии до 700 км. Также упоминается оперативно-тактический ракетный комплекс „Гром-2“ (экспортная версия — „Сапсан“), который имеет высокую точность и является аналогом российского „Искандера“.

Жмайло рассказал, как к потенциальным атакам готовится враг.

Реклама

«Они к этому сейчас готовятся, они пытаются глобально увеличить количество пусковых площадок, потому что с Донецким аэропортом у них их получается 12 стационарных. Но один такой аэропорт за одну такую атаку может запускать около 60 дронов. Именно поэтому они ищут другие, более мобильные пусковые площадки, когда запускают „Шахеды“ и дроны-обманки „Герберы“ из кузовов пикапов, а также из грузовиков», — отметил эксперт.

Он объяснил, что россияне пытаются создать условия для постоянного психологического давления на украинцев, провоцируя непрерывные воздушные тревоги.

Новый объект на территории аэропорта, по словам Жмайло, рассчитан на хранение до 200 «Шахедов» с боевыми частями.

«Поэтому это вызов для Сил обороны, но точно, учитывая близость этого аэропорта, мы его можем достигать», — акцентировал эксперт.

Реклама

Угроза для Украины из-за запуска «Шахедов» из Донецкого аэропорта

В случае, если оккупантам удастся запустить объект в полную эксплуатацию, ситуация для прифронтовых украинских регионов может значительно ухудшиться. Дроны используют не только для ударов по военным целям, но и для террора мирного населения. В частности, их снаряжают фугасными, осколочными или зажигательными зарядами, которыми атакуют объекты критической инфраструктуры.

На сегодня россияне ежесуточно производят примерно 175 единиц ударных «Шахедов» и дронов-имитаторов. Для массированных атак им необходимо накапливать запасы и одновременно увеличивать количество пусковых позиций.

«Поэтому россияне еще прибегают к новой тактике — подвязывание противотанковых мин на крылья „Шахеда“ — взрывная сила составляет где-то три килограмма. И у них, все же, восстанавливается ракетное производство, но его темпы невысокие. Они за это время смогли дополнительно накопить около 2000 единиц. Это удалось, потому что Китай поставляет соответствующую технику, станки и оборудование», — рассказал Жмайло.

Хотя существуют различные средства борьбы с «Шахедами», аналитик отмечает: наибольшую опасность представляют реактивные дроны, противодействие которым требует именно ракетного вооружения.

Реклама

Напомним, накануне в Институте изучения войны сообщили, что Россия планирует активнее задействовать оккупированные украинские территории, в частности район Донецкого аэропорта, для запуска дронов-камикадзе. Перенос пусковых позиций для «Шахедов» ближе к передовой позволит врагу уменьшить время, которое имеет украинская ПВО на реагирование.