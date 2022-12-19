Запускали дроны и накрывали "Градами" мирные дома: известно детали ночной атаки россиян на Днепропетровщину (фото)

К счастью, никто из людей не пострадал.

Россия ночью, 19 декабря, атаковала Днепропетровскую область дронами-камикадзе, тяжелой артиллерией и "Градами". Под огнем были города и села в трех громадах: Красногригоровской, Мировской и Марганецкой. Повсюду много разрушений.

Об этом рассказал глава ОВА Валентин Резниченко.

По его данным, два "шахеда" удалось сбить защитникам из воздушного командования "Восток".

На Никопольщину оккупанты выпустили более 60 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии. В Красногригорьевской громаде повреждены в результате обстрела РФ 11 частных домов, 6 хозяйственных построек, автомобили, газопровод и линия электропередач.

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Из-за атаки обесточена насосная станция водоканала. В нескольких деревнях нет воды. Аварийные бригады уже работают.

В Марганце российские снаряды избили более 20 частных домов и хозяйственных построек, детско-юношескую спортивную школу, лицей, школу искусств и админздание. Повредили и несколько электросетей.

В частном подворье загорелся пожар. Огонь спасатели уже потушили.

Ночная атака оккупантов

Напомним, ночью 19 декабря российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства "Shahed-136/131". ПВО сбила 30 из 35 иранских дронов. Ударные БПЛА были запущены с восточного побережья Азовского моря.

Как сообщалось, оккупанты в ночь на 19 декабря совершили атаку на Киев с помощью иранских дронов, часть попала в объект критической инфраструктуры. Также зафиксированы попадания в Киевской области, есть ранены.

Всего в воздушном пространстве украинской столицы было зафиксировано более 20 беспилотников, 15 из которых удалось уничтожить.

Из-за вражеской атаки в Киеве ввели экстренные отключения света. Энергетики уже работают над ликвидацией последствий очередных террористических ударов.

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