Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Запускают дроны и проверяют телефоны: как проходят фильтрационные мероприятия в оккупированном Херсоне

Дата публикации
Просмотры
210
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Запускают дроны и проверяют телефоны: как проходят фильтрационные мероприятия в оккупированном Херсоне

Фото: unsplash.com

Российские оккупанты усилили фильтрационные мероприятия в разных районах Херсона.

Волонтерам международного разведывательно-сообщества InformNapalm стало известно, как они проходят.

Источники волонтеров сообщили, что российские оккупанты пытаются найти партизан и проактивных патриотических граждан, которые противятся оккупации.

Как происходит фильтрация в Херсоне

Оккупанты действуют по такой схеме: они заходят на улицу с разных сторон, начиная обыскивать каждый дом. В этот момент они запускают дрон для слежения за ситуацией с воздухом. Само здание они проверяют поверхностно, у хозяев требуют телефоны.

Если в нем ничего нет, то есть сбросили до заводских настроек, то его отдают на проверку спецслужбам. Они имеют программное обеспечение для восстановления удаленных данных.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что россияне устраивают фильтрацию и забирают родителей от детей на несколько часов. Фильтрация происходит в сторону аннексированного Крыма. По словам Федорова, такую же фильтрацию оккупанты хотят ввести в Васильевке Запорожской области. Там они тоже хотят построить клетку и пропускать только местных жителей.

Кроме того, в Мелитополе оккупанты делают анализ ДНК и берут отпечатки пальцев у предателей. 

Карта войны 16 сентября: возле Херсона ВСУ ударили по вражескому составу боеприпасов

Карта войны 16 сентября: возле Херсона ВСУ ударили по вражескому составу боеприпасов

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация