Запускают дроны и проверяют телефоны: как проходят фильтрационные мероприятия в оккупированном Херсоне

Волонтерам международного разведывательно-сообщества InformNapalm стало известно, как они проходят.

Источники волонтеров сообщили, что российские оккупанты пытаются найти партизан и проактивных патриотических граждан, которые противятся оккупации.

Как происходит фильтрация в Херсоне

Оккупанты действуют по такой схеме: они заходят на улицу с разных сторон, начиная обыскивать каждый дом. В этот момент они запускают дрон для слежения за ситуацией с воздухом. Само здание они проверяют поверхностно, у хозяев требуют телефоны.

Если в нем ничего нет, то есть сбросили до заводских настроек, то его отдают на проверку спецслужбам. Они имеют программное обеспечение для восстановления удаленных данных.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что россияне устраивают фильтрацию и забирают родителей от детей на несколько часов. Фильтрация происходит в сторону аннексированного Крыма. По словам Федорова, такую же фильтрацию оккупанты хотят ввести в Васильевке Запорожской области. Там они тоже хотят построить клетку и пропускать только местных жителей.

Кроме того, в Мелитополе оккупанты делают анализ ДНК и берут отпечатки пальцев у предателей.

Карта войны 16 сентября: возле Херсона ВСУ ударили по вражескому составу боеприпасов

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