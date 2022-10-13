Запускают много: Данилов сообщил, сколько Украине удается сбивать дронов-"шахидов"

Украинские силы ПВО сбивают не менее 85% иранских беспилотников-камикадзе "шахидов", которыми атакуют российские оккупационные войска регионы Украины.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире "Радио НВ".

Секретарь СНБО отметил, что украинские защитники все больше сбивают дронов-камикадзе, поскольку улучшают свои навыки.

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"О "Шахидах". К сожалению, да, иногда они прорываются. Но количество "Шахидов", которые сбивают наши военные, наши противовоздушные силы, другие вовлеченные в этом процессе подразделения, достигает уже 85-90% — в зависимости от дня. Они их запускают многое", — сказал Данилов.

В то же время, несмотря на хорошие показатели работы ПВО, Данилов призывает соблюдать правила сигналов воздушной тревоги и идти к укрытиям в случае ее объявления.

"Это не значит, что наше население не должно реагировать на сообщения, когда идет воздушная опасность. Обязательно нужно прятаться в бомбоубежище. Обязательно нужно принимать те или иные решения по передвижению людей в места, где абсолютно безопасна для них ситуация. Этот вопрос для всех должен быть как "Отче наш", – добавил он.

Напомним, несколькими минутами ранее во время воздушной тревоги во Львовской области раздались взрывы. Глава ОГА Максим Козицкий сообщил, что РФ выпустила во Львовскую область 3 ракеты.

Ночью 13 октября россияне атаковали Киевщину дронами-камикадзе. Ударили по объектам критической инфраструктуры.

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