Запускают много: Данилов сообщил, сколько Украине удается сбивать дронов-"шахидов"

Мирному населению обязательно нужно прятаться в убежище в случае объявления воздушной тревоги.
Украинские силы ПВО сбивают не менее 85% иранских беспилотников-камикадзе "шахидов", которыми атакуют российские оккупационные войска регионы Украины.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире "Радио НВ".
Секретарь СНБО отметил, что украинские защитники все больше сбивают дронов-камикадзе, поскольку улучшают свои навыки.
"О "Шахидах". К сожалению, да, иногда они прорываются. Но количество "Шахидов", которые сбивают наши военные, наши противовоздушные силы, другие вовлеченные в этом процессе подразделения, достигает уже 85-90% — в зависимости от дня. Они их запускают многое", — сказал Данилов.
В то же время, несмотря на хорошие показатели работы ПВО, Данилов призывает соблюдать правила сигналов воздушной тревоги и идти к укрытиям в случае ее объявления.
"Это не значит, что наше население не должно реагировать на сообщения, когда идет воздушная опасность. Обязательно нужно прятаться в бомбоубежище. Обязательно нужно принимать те или иные решения по передвижению людей в места, где абсолютно безопасна для них ситуация. Этот вопрос для всех должен быть как "Отче наш", – добавил он.
Напомним, несколькими минутами ранее во время воздушной тревоги во Львовской области раздались взрывы. Глава ОГА Максим Козицкий сообщил, что РФ выпустила во Львовскую область 3 ракеты.
Ночью 13 октября россияне атаковали Киевщину дронами-камикадзе. Ударили по объектам критической инфраструктуры.
Читайте также:
- Ночью ПВО сбило шесть дронов-камикадзе: четыре — над Одесской областью, два — над Николаевщиной
- Воздушные тревоги могут продолжаться дольше из-за дронов-камикадзе: в ВСУ объяснили почему
- В ISW выяснили, что запуски "шахидов" контролируют иранские инструкторы, которых в Украину завезла РФ: что известно