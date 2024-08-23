Запутанная система командования и логистические проблемы: почему Россия не перебрасывает войска на Курщину

Россия не перебрасывает подразделения с востока Украины на Курщину, потому что генштаб РФ не заинтересован в том, чтобы ФСБ имела успехи, считает Бен Годжес.

Российские командиры не спешат перебрасывать свои опытнейшие подразделения с востока Украины в Курскую область. Прежде всего, это произошло из-за того, что генштаб России не заинтересован в том, чтобы ФСБ имела успехи.

Такое мнение высказал генерал-лейтенант США в отставке Бен Годжес в комментарии "24 каналу". Он подчеркнул, что в России очень запутанная и неэффективная система командования.

"Федеральная служба безопасности будет руководить ответом на контрнаступление украинцев в направлении Курска. Генеральный штаб, управляющий операциями на востоке, не имеет никакого подлинного интереса к тому, чтобы ФСБ преуспевала. Поэтому они не спешат перебрасывать войска из Покровска на Курск", — пояснил он.

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Однако в какой-то момент кому-то все-таки придется принимать решение о перебрасывании войск. Вряд ли это лицо уже четко определено или приняло это решение.

Проблемы с логистикой

Бен Годжес отметил, что также на это влияет логистика, которая необходима для перебрасывания больших сил на такое расстояние. Вряд ли у россиян много грузовиков или поездов, которые готовы перевозить такое количество оккупантов в Курскую область. Им нужно много времени на подготовку.

"Кроме того, дело в дистанции. Если ехать на транспортном средстве прямо из Покровска в Суджу, то выходит примерно 500 километров. Но тогда им пришлось бы ехать через украинскую территорию, через Харьков. Поэтому это не тот маршрут, которым они могут воспользоваться. Им пришлось бы объезжать подконтрольные Украине территории. Наверное, говорится о 700 – 900 км. Это долгий путь", – отметил он.

Это возможно только при условии, что у страны-агрессорки есть сотни грузовиков, которые готовы начать перемещение военных или сотни товарных вагонов в случае необходимости. Однако это вряд ли возможно.

Напомним, в России ответили на слова Зеленского о создании буферной зоны.

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