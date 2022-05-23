Зарабатывали 10 тыс. евро: на Буковине работник лесхоза с сообщниками переправляли мужчин за границу

В Черновицкой области разоблачили работника лесхоза и его подельников, незаконно переправлявших мужчин в Румынию.
За свои услуги злоумышленники получили от троих уклонистов 10 тыс. евро.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
По данным следствия, трое злоумышленников организовали незаконную схему с переправкой мужчин за границу. Для этого работник одного из лесхозов переводил троих уклонистов через лес в Румынию. За свои услуги подозреваемые взяли 10 тысяч евро. Злоумышленников задержали у государственной границы.
"Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи территориального управления ДБР, расположенного в городе Хмельницком, при оперативном сопровождении сотрудников Управления СБУ в Черновицкой области и 31 пограничного отряда имени генерал-хорунжего Александра Пилькевича", — говорится в сообщении.
Прокуратура сообщила мужчинам о подозрении в незаконной переправке лиц через госграницу (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
Напомним, на Закарпатье утонул 30-летний мужчина, пытавшийся незаконно пересечь границу с Румынией, а его сообщник пропал без вести.
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