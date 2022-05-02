"Зарабатывают на крови": Зеленский раскритиковал Турцию за новые туристические маршруты для россиян

Президент Владимир Зеленский раскритиковал Анкару за новые туристические маршруты для россиян в то время, как их войска варварски убивают мирных украинцев.

Президент Украины отметил, что Турция делает деньги в то время, когда украинцы проливают кровь в войне с Россией.

Об этом украинский лидер сказал в интервью EPT News.

По его словам, Турция с одной стороны выступает посредником в переговорах и поддерживает Украину важными шагами, а с другой – готовит несколько туристических маршрутов одновременно.

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"Русский туризм привозит в Грецию много денег долгие годы. Мы считаем, что они зарабатывают на крови, а потом эти деньги везут. Такая же и в Турции ситуация. С одной стороны, Турция выступает посредником и поддерживает Украину важными шагами, а с другой стороны, мы видим одновременно подготовку туристических маршрутов специально для российского туризма", – сказал Зеленский.

По его мнению, если Турция и Украина хотят иметь дружеские отношения, об этом нужно говорить. В то же время, Зеленский подчеркнул, что подготовка к приему россиян в Турции во время летнего сезона является нечестным шагом.

"Особенно для российского туризма. Мы это тоже видим. И я как президент, если мы хотим иметь дружеские отношения, я должен сказать, что это невозможно. Нельзя так с этим справляться, это двойные стандарты. Это нечестно. Именно поэтому я обращаю. внимание Турции на такие возможности, я считаю, что так быть не может, потому что нужно сделать выбор – за правду или нет2, – заявил он.

Напомним, отели Турции в этом году могут отменить броню всех туристов из России. Объясняется это тем, что туристические компании, отправляющие европейских туристов в Турцию, поставили ультиматум, чтобы в гостиницах, где будут проживать их клиенты, не было россиян.

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