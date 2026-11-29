Ядерное оружие / © Pixabay

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Несмотря на отсутствие собственного ядерного оружия, у Украины есть потенциальные средства для ответа на возможное применение Россией ядерного вооружения.

Такое мнение выразил Герой Украины, полковник ВСУ в отставке Дмитрий Кащенко в интервью Янине Соколовой.

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По его словам, находящиеся на территории Чернобыля радиоактивные материалы потенциально могли бы вызвать длительное радиоактивное загрязнение на территории противника.

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В то же время Кащенко отметил, что не специалист по ядерной физике и осознает: использование таких материалов требует принципиально других подходов, чем применение обычных боеприпасов.

Несмотря на это, он обратил внимание на наличие в Украине Чернобыльской зоны, где хранятся радиоактивные вещества.

«Если мы то, что у нас в Чернобыле лежит условно, на FP-1, FP-2 прицепим и туда им забросим, в какой-нибудь Ленинград или в какую-нибудь Москву. Там заражение будет просто свирепее, и оно будет в долгосрочной перспективе так долго играть, что ой ну его», — сказал Кащенко.

Он также подчеркнул, что у Украины есть средства, которые могла бы условно использовать в ответ на возможный ядерный удар со стороны России. По словам полковника, последствия такого сценария могли бы оставаться ощутимыми в течение длительного времени.

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Ранее сообщалось, что применение ядерного заряда на российском спутнике создает угрозу, последствия которой могут выйти за рамки военного противостояния России с Западом.

Мы ранее информировали, что Россия снова усиливает ядерную риторику, хотя часть вооружений, которыми Путин хвастался в 2018 году, столкнулась с техническими проблемами и задержками.

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