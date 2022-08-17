Заросший Дмитрий Дикусар сообщил о смерти побратима: "Погиб во время боевого задания"

Во время выполнения боевого задания погиб побратим Дмитрия Дикусара Марьян Иванович Юр.

Об этом хореограф сообщил на своей странице в Instagram. Дикусар разместил черно-белую фотографию с бойцом, где они изображены улыбающимися.

"Во время выполнения боевой задачи погиб мой друг и побратим, Юр Марьян Иванович. Светлый и настоящий человек. Воин, в начале полномасштабного вторжения врага на территорию Украины, бросил работу за границей и вернулся защищать свою страну и ее людей", — написал Дикусар.

Дмитрий Дикусар и Марьян Юр / Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

Он призвал украинцев помолиться за душу украинского воина и почтить его память.

В свою очередь, соболезнования Дмитрию Дикусару выразили Екатерина Осадчая, Илона Гвоздева, Оля Цыбульская, Юрий Горбунов и многие другие звезды и украинцы: "Светлая память. Димка держись, береги себя", "Вечная память герою!", "Примите соболезнования". Вечная память! Слава Украине!", "вечная память! Какие светлые люди покидают нас".

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