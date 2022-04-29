"Зарплаты, техника, горючее, еда, защита, оружие": правительство выделило Минобороны почти 120 млрд гривен

Кабинет министров Украины выделил Министерству обороны более 119 млрд. гривен. Денежные средства пойдут на зарплаты, технику и другие нужды.

Сегодня на заседании Правительства было выделено более 119 млрд гривен Министерству обороны.

Об этом в пятницу, 29 апреля, заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

"Зарплаты, техника, горючее, еда, защита, оружие. Стараемся максимально обеспечить наших бойцов", — сообщил он.

Ранее жителей Киева из — за нехватки горючего призывают не пользоваться частным транспортом. Это необходимо для того, чтобы в первую очередь обеспечить горючим военных.

Читайте также: