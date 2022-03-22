Зарплаты в Болгарии в 2022 году и средние расходы на жизнь: все, что нужно знать беженцу из Украины

С 3 марта 2022 года во всех странах ЕС действует Директива о временной защите украинцев, которые едут за границу из-за войны России с Украиной. Одной из таких стран есть Болгария. Многие переселенцы сегодня интересуются вопросом: какие зарплаты в Болгарии 2022 года, сколько стоит аренда жилья и какие цены на продукты. Ответы на них читайте в материале ТСН.
Украинцам, которые вынуждены спасаться от войны России с Украиной в Болгарии, доступны следующие возможности :
- пересечение границы разрешено при наличии паспорта старого образца (без биометрических данных), водительских прав, ID-карты, свидетельства о рождении (для детей младше 14 лет);
- даже если нет ни одного из этих документов, можно въехать на территорию Болгарии с дипломом, пропуском, сертификатом, картой о членстве, банковской картой с фотографией, документами на имущество, трудовой книжкой и т.п.;
- если нет документа — въезд возможен после осмотра пограничной полицией;
- можно пересекать границу на автомобиле даже без международного страхования;
- разрешено въезжать в Болгарию с животными, даже если у них нет чипа, паспорта, сертификата о вакцинации;
- временная защита доступна на 1 год с возможностью продлить еще на годовой срок;
- граждане Украины, получившие статус временной защиты, вправе получить официальную работу, арендовать жилье и получить социальную помощь в Болгарии;
- с 7 марта 2022 года украинцы, пересекающие границу с Болгарией, получают фиксированную финансовую помощь;
- дети до 18 лет имеют право получить бесплатную учебу;
- дети до 6 лет могут бесплатно пойти в детский сад.
Какие зарплаты в Болгарии в 2022 году?
По состоянию на 1 января 2022 размер минимальной зарплаты в Болгарии составляет 332 евро в месяц (около 10 736.80 гривен). Средняя заработная плата в этой стране составляет 550 евро в месяц (около 17 786.86 гривен). Следует обратить внимание, что размер зарплаты зависит от региона и сферы деятельности.
Где найти работу в Болгарии?
Сразу после пересечения границы и прохождения всех необходимых процедур нужно начинать искать работу. Сделать это можно на специальных порталах, где собраны актуальные вакансии для украинцев. Больше всего есть на сайте Jooble и Job Aid For Ukrainian Refugees. Также искать работу в Болгарии можно в специальных группах Facebook, где собрано немало полезной информации для переселенцев. Например, здесь. Доступны актуальные вакансии и на Национальном портале для пострадавших от войны в Украине. Здесь есть разные предложения и варианты по всей территории Болгарии.
Аренда квартиры в Болгарии и бесплатное жилье
Найти бесплатное жилье в Болгарии переселенцы из Украины могут на Национальном портале для пострадавших от войны в Украине. Вся информация, которая будет интересна приезжающим в страну и не имеющим возможности арендовать квартиру, собрана по этой ссылке. Если вы можете арендовать квартиру, следует обратить внимание на сайты объявлений. Здесь есть немало интересных вариантов. Цена зависит от города и количества комнат.
София
Арендовать квартиру-студию в Софии можно за 180 – 270 евро в месяц (около 5 821.16 – 8 731.73 гривен).
Двухкомнатную квартиру здесь можно в среднем арендовать за 425 – 450 евро в месяц (около 13 744.39 – 14 552.89 гривен). Хотя, если повезет, можно найти и более дешевые варианты за 153 евро в месяц (около 4 947.98 гривен).
Солнечный берег
В Солнечном берегу мало предложений на сайтах объявлений, но можно встретить двухкомнатные квартиры за 400 евро в месяц (около 12 935.90 гривен).
Пловдив
В городе Пловдив можно найти немало двухкомнатных квартир. Цены здесь достаточно разные. Есть много предложений за 280 – 380 евро в месяц (около 9 055.13 – 12 289.11 гривен).
Также можно найти более дорогие предложения, ближе к центру города за 550 евро в месяц (около 17 786.86 гривен).
Цены на мобильную связь и Интернет
В Болгарии работает два основных мобильных оператора:
GloBul – самый дешевый тариф стоит 20.46 евро в месяц (около 661.24 гривен) и включает в себя неограниченное количество Мб для мобильного интернета на территории Болгарии, 17 200 Мб в роуминге в странах ЕС, неограниченное количество минут на разговоры в Болгарии и странах ЕС;
VivaCom – самый дешевый тариф стоит 9.20 евро в месяц (около 297.61 гривен) и включает в себя 500 бесплатных минут на номера в Болгарии и странах ЕС, 500 Мб мобильного интернета на максимальной скорости .
Если подключить в Болгарии Интернет вместе с телевидением, ежемесячно придется платить около 3 евро (около 96.94 гривен) с ограниченной скоростью и около 30 евро (около 969.42 гривен) на максимальной скорости.
Цены на товары в Болгарии
Цены на пищевые продукты в Болгарии доступны. Крупнейшие супермаркеты в стране ProMarket, Билла, Lidl. В среднем цены на продукты в Болгарии выглядят следующим образом (в пересчете на гривну):
- окорочка куриные 1 кг — 49.12 гривен;
- свинина 1 кг – 142.50 гривен;
- 10 куриных яиц – 32.64 гривен;
- молоко 1 л – 36 гривен;
- хлеб 700 г – 15.51 гривен;
- сахар 1 кг – 21.00 гривен;
- картофель 1 кг – 18.10 гривен;
- макароны 400 г – 19.39 гривен;
- яблоки 1 кг – 29.08 гривен;
- растительное масло 0,5 л – 37.81 гривен;
- сыр 1 кг – 128.61 гривен.
Полезные ссылки для переселенцев
- Информация для беженцев, пересекающих границу с Болгарией.
- Поиск жилья, работы и бесплатного питания.
- Бесплатные консультации и обследование для беременных в Софии.
- Клиника в Бургасе – стационарное лечение для переселенцев из Украины.
- Всё, что нужно знать об обучении детей в Болгарии.
- Контакты областных центров.
- Посольство Украины в Республике Узбекистан.
- Информация для беженцев.
Сравнительная характеристика зарплат и цен в Чехии, Польше, Германии, Словакии, Румынии, Венгрии и Болгарии.
Средняя заработная плата (в евро):
Польша: 683
Чехия: 974
Германия: 2 162
Словакия: 1 143
Румыния: 1 183
Венгрия: 1 189
Болгария: 332
Минимальная заработная плата (в евро):
Польша: 487
Чехия: 622
Германия: 437
Словакия: 605
Румыния: 500
Венгрия: 565 и для профессиональных работников: 735
Болгария: 550
Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в месяц (в евро):
Польша: 412
Чехия: 419
Германия: 612
Словакия: 486
Румыния: 233
Венгрия: 455
Болгария: 280
Цена картофеля (1 кг) в евро:
Польша: 0.3
Чехия: 0,58
Германия: 1,05
Словакия: 0,78
Румыния: 0.48
Венгрия: 0,58
Болгария: 0.56
Цена молока (1 л) в евро:
Польша : 0.51
Чехия: 0,62
Германия: 0,9
Словакия: 0,69
Румыния: 0,96
Венгрия: 0,49
Болгария: 1.11
Цена подсолнечного масла (1 л) в евро:
Польша: 1,95
Чехия: 1,44
Германия: оливковое масло 0.5 л – 4,03
Словакия: 1,89
Румыния: 1,44
Венгрия: 0,97
Болгария: 1.17
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