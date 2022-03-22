Зарплаты в Болгарии 2022 года и средние расходы на жизнь / Pexels

Зарплаты в Болгарии в 2022 году и средние расходы на жизнь: все, что нужно знать беженцу из Украины

Зарплаты в Болгарии в 2022 году и средние расходы на жизнь: все, что нужно знать беженцу из Украины

С 3 марта 2022 года во всех странах ЕС действует Директива о временной защите украинцев, которые едут за границу из-за войны России с Украиной. Одной из таких стран есть Болгария. Многие переселенцы сегодня интересуются вопросом: какие зарплаты в Болгарии 2022 года, сколько стоит аренда жилья и какие цены на продукты. Ответы на них читайте в материале ТСН.

Украинцам, которые вынуждены спасаться от войны России с Украиной в Болгарии, доступны следующие возможности :

пересечение границы разрешено при наличии паспорта старого образца (без биометрических данных), водительских прав, ID-карты, свидетельства о рождении (для детей младше 14 лет);

даже если нет ни одного из этих документов, можно въехать на территорию Болгарии с дипломом, пропуском, сертификатом, картой о членстве, банковской картой с фотографией, документами на имущество, трудовой книжкой и т.п.;

если нет документа — въезд возможен после осмотра пограничной полицией;

можно пересекать границу на автомобиле даже без международного страхования;

разрешено въезжать в Болгарию с животными, даже если у них нет чипа, паспорта, сертификата о вакцинации;

временная защита доступна на 1 год с возможностью продлить еще на годовой срок;

граждане Украины, получившие статус временной защиты, вправе получить официальную работу, арендовать жилье и получить социальную помощь в Болгарии;

с 7 марта 2022 года украинцы, пересекающие границу с Болгарией, получают фиксированную финансовую помощь;

дети до 18 лет имеют право получить бесплатную учебу;

получить бесплатную учебу; дети до 6 лет могут бесплатно пойти в детский сад.

Какие зарплаты в Болгарии в 2022 году?

Зарплаты в Болгарии в 2022 году / Pexels

По состоянию на 1 января 2022 размер минимальной зарплаты в Болгарии составляет 332 евро в месяц (около 10 736.80 гривен). Средняя заработная плата в этой стране составляет 550 евро в месяц (около 17 786.86 гривен). Следует обратить внимание, что размер зарплаты зависит от региона и сферы деятельности.

Где найти работу в Болгарии?

Сразу после пересечения границы и прохождения всех необходимых процедур нужно начинать искать работу. Сделать это можно на специальных порталах, где собраны актуальные вакансии для украинцев. Больше всего есть на сайте Jooble и Job Aid For Ukrainian Refugees. Также искать работу в Болгарии можно в специальных группах Facebook, где собрано немало полезной информации для переселенцев. Например, здесь. Доступны актуальные вакансии и на Национальном портале для пострадавших от войны в Украине. Здесь есть разные предложения и варианты по всей территории Болгарии.

Аренда квартиры в Болгарии и бесплатное жилье

Найти бесплатное жилье в Болгарии переселенцы из Украины могут на Национальном портале для пострадавших от войны в Украине. Вся информация, которая будет интересна приезжающим в страну и не имеющим возможности арендовать квартиру, собрана по этой ссылке. Если вы можете арендовать квартиру, следует обратить внимание на сайты объявлений. Здесь есть немало интересных вариантов. Цена зависит от города и количества комнат.

София

Арендовать квартиру-студию в Софии можно за 180 – 270 евро в месяц (около 5 821.16 – 8 731.73 гривен).

Аренда квартиры-студии в Софии, Болгария

Двухкомнатную квартиру здесь можно в среднем арендовать за 425 – 450 евро в месяц (около 13 744.39 – 14 552.89 гривен). Хотя, если повезет, можно найти и более дешевые варианты за 153 евро в месяц (около 4 947.98 гривен).

Аренда 2-комнатной квартиры в Софии, Болгария

Аренда 2-комнатной квартиры в Софии, Болгария

Аренда 2-комнатной квартиры в Софии, Болгария

Солнечный берег

В Солнечном берегу мало предложений на сайтах объявлений, но можно встретить двухкомнатные квартиры за 400 евро в месяц (около 12 935.90 гривен).

Пловдив

В городе Пловдив можно найти немало двухкомнатных квартир. Цены здесь достаточно разные. Есть много предложений за 280 – 380 евро в месяц (около 9 055.13 – 12 289.11 гривен).

Аренда квартиры в Пловдив, Болгария

Также можно найти более дорогие предложения, ближе к центру города за 550 евро в месяц (около 17 786.86 гривен).

Аренда квартиры в Пловдив, Болгария

Цены на мобильную связь и Интернет

В Болгарии работает два основных мобильных оператора:

GloBul – самый дешевый тариф стоит 20.46 евро в месяц (около 661.24 гривен) и включает в себя неограниченное количество Мб для мобильного интернета на территории Болгарии, 17 200 Мб в роуминге в странах ЕС, неограниченное количество минут на разговоры в Болгарии и странах ЕС;

VivaCom – самый дешевый тариф стоит 9.20 евро в месяц (около 297.61 гривен) и включает в себя 500 бесплатных минут на номера в Болгарии и странах ЕС, 500 Мб мобильного интернета на максимальной скорости .

Если подключить в Болгарии Интернет вместе с телевидением, ежемесячно придется платить около 3 евро (около 96.94 гривен) с ограниченной скоростью и около 30 евро (около 969.42 гривен) на максимальной скорости.

Цены на товары в Болгарии

Цены на товары в Болгарии / Pexels

Цены на пищевые продукты в Болгарии доступны. Крупнейшие супермаркеты в стране ProMarket, Билла, Lidl. В среднем цены на продукты в Болгарии выглядят следующим образом (в пересчете на гривну):

окорочка куриные 1 кг — 49.12 гривен;

свинина 1 кг – 142.50 гривен;

10 куриных яиц – 32.64 гривен;

молоко 1 л – 36 гривен;

хлеб 700 г – 15.51 гривен;

сахар 1 кг – 21.00 гривен;

картофель 1 кг – 18.10 гривен;

макароны 400 г – 19.39 гривен;

яблоки 1 кг – 29.08 гривен;

растительное масло 0,5 л – 37.81 гривен;

сыр 1 кг – 128.61 гривен.

Полезные ссылки для переселенцев

Сравнительная характеристика зарплат и цен в Чехии, Польше, Германии, Словакии, Румынии, Венгрии и Болгарии.

Средняя заработная плата (в евро):

Польша: 683

Чехия: 974

Германия: 2 162

Словакия: 1 143

Румыния: 1 183

Венгрия: 1 189

Болгария: 332

Минимальная заработная плата (в евро):

Польша: 487

Чехия: 622

Германия: 437

Словакия: 605

Румыния: 500

Венгрия: 565 и для профессиональных работников: 735

Болгария: 550

Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в месяц (в евро):

Польша: 412

Чехия: 419

Германия: 612

Словакия: 486

Румыния: 233

Венгрия: 455

Болгария: 280

Цена картофеля (1 кг) в евро:

Польша: 0.3

Чехия: 0,58

Германия: 1,05

Словакия: 0,78

Румыния: 0.48

Венгрия: 0,58

Болгария: 0.56

Цена молока (1 л) в евро:

Польша : 0.51

Чехия: 0,62

Германия: 0,9

Словакия: 0,69

Румыния: 0,96

Венгрия: 0,49

Болгария: 1.11

Цена подсолнечного масла (1 л) в евро:

Польша: 1,95

Чехия: 1,44

Германия: оливковое масло 0.5 л – 4,03

Словакия: 1,89

Румыния: 1,44

Венгрия: 0,97

Болгария: 1.17

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