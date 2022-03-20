Зарплаты в Чехии 2022 года и средние расходы на жизнь / Pexels

Зарплаты в Чехии 2022 года и средние расходы на жизнь: все, что нужно знать беженцу из Украины

Зарплаты в Чехии 2022 года и средние расходы на жизнь: все, что нужно знать беженцу из Украины

24 февраля 2022 Россия начала полномасштабную войну против Украины. Миллионы украинцев с тех пор пересекли границы с европейскими странами и стали временными переселенцами. Большое количество поселилось в Чехии. ТСН.ua подготовил материал, в котором рассказывает о зарплатах в Чехии, ценах на продукты в этой стране и дает советы беженцам.

С 4 марта 2022 года в Чехии объявлено чрезвычайное положение из-за миграционного кризиса, вызванного вторжением России в Украину. Такое решение было принято для того, чтобы помочь правительству, муниципалитетам и регионам оперативно и гибко реагировать на нужды беженцев и переселенцев из Украины, обеспечить достойные условия жизни и создать возможность как можно быстрее адаптироваться к новым реалиям в другой стране.

Какие права получили украинцы, прибывающие в Чехию, убегая от агрессии России:

получить специальные визы для проживания на территории страны;

нуждающиеся переселенцы могут рассчитывать на денежную помощь в размере 200 евро в месяц;

возможность быстро получить бесплатное жилье, ведь власти ввели помощь для тех, кто принимает у себя беженцев из Украины (120 евро за человека в месяц).

По данным ООН по состоянию на 19 марта 2022 года из Украины уже выехало более 3 миллионов беженцев.

Какие зарплаты в Чехии 2022 года

Зарплаты в Чехии в 2022 году / Pexels

С 1 января 2022 года в Чехии выросла минимальная заработная плата. В настоящее время она составляет 16 200 чешских крон в месяц (около 639 евро). Однако здесь нужно различать три вида зарплаты :

"чистая" заработная плата – количество денег, которые рабочий получает на руки после всех отчислений, уплаты налогов;

"грубая" зарплата – сколько работник получает до того, как будет высчитано медицинское и социальное страхование;

"супергрубая" заработная плата – эта сумма содержит "грубую" зарплату + отчисления и налог.

Если вам сложно разобраться, стоит воспользоваться специальным калькулятором на сайте Platy.cz. Программа автоматически вычислит "чистую" прибыль.

В среднем работники в Чехии получают около 25 000 чешских крон (это не более 1000 евро). Но в небольшой фирме оклад составляет около 20 000 чешских крон (чуть больше 800 евро). Также размер зарплаты зависит от региона трудоустройства и профессии.

Где искать работу в Чехии переселенцам из Украины?

Если вы разобрались, какие зарплаты в Чехии, то первый вопрос, который волнует украинских переселенцев – где найти работу? Сделать это можно еще до того, как вы прибудете к месту временного проживания на сайте Jooble, где предлагают вакансии именно украинцам, страдающим войной России с Украиной. Также здесь можно найти советы о том, как правильно составить резюме, что нужно знать при трудоустройстве.

Аренда жилья в Чехии

В Чехии, как и в большинстве европейских стран, цена аренды жилья зависит от того, где именно вы собираетесь снимать квартиру и сколько комнат вам нужно.

Прага

В столице Чехии, Праге, дороже всего снимать жилье. Да и предложений становится все меньше. В среднем за однокомнатную квартиру с кухней, которая размещается вместе со столовой или отдельно, можно заплатить от 10 000 до 15 000 чешских крон в месяц (около 400-600 евро).

Цена аренды жилья в Праге (Чехия)

Цена аренды жилья в Праге (Чехия)

Аренда квартир в Праге (Чехия)

Брно

В Брно, еще одном популярном чешском городе, цены немного ниже. Здесь уже можно найти однокомнатную квартиру за 7 800 – 8 900 чешских крон в месяц (около 310-360 евро).

Цена аренды квартиры в Брно (Чехия)

Цена аренды квартир в Брно (Чехия)

Хотя здесь бывают и более дорогие предложения – до 17 000 чешских крон в месяц (около 682 евро).

Цена аренды квартиры в Брно (Чехия)

Острава

В небольшом городе Острава достаточно бюджетные цены на аренду жилья. Однокомнатная квартира в среднем будет стоить от 4000 до 5000 чешских крон (около 160-200 евро).

Аренда квартиры в Оставе (Чехия)

Переселенцы, у которых нет финансовой возможности оплатить аренду жилья в Чехии, могут знать разные варианты бесплатного жилья. В частности, вся нужная информация для прибывающих в страны ЕС украинцев содержится на сайте United for Ukraine. Также украинские волонтеры ищут бесплатное жилье и контакты на сайте Взаимодействие и UkrHelp.

Мобильная связь и Интернет

Мобильный оператор T-mobile предлагает всем временно переселившимся в Чехию из Украины универсальную сим-карту, на которой есть 50 минут для звонков и 50 СМС на номера других чешских мобильных операторов. Тариф действует один месяц с момента активации карты. Также с этой карты можно совершенно бесплатно звонить по номерам украинских операторов.

В Чехии есть несколько провайдеров, предоставляющих фиксированный Интернет. Наиболее популярным из них считается GTS Czech. Она встроена в T-mobile Czech Republic. На сайте можно найти несколько тарифов (от 20 до 250 Мб/сек) и выбрать подходящий. Следует отметить, что нужно также отдельно платить за пользование модемом (50 – 70 чешских крон в месяц – около 2 – 2.81 евро).

Цены на продукты в Чехии

Какие цены на продукты в Чехии / Pexels

Переселенцев, прибывающих в чешские города, в первую очередь интересует вопрос, какие цены на продукты в Чехии. В этой стране есть немало супермаркетов и гипермаркетов, и наиболее популярными сетями можно назвать Makro, Globus и Tesco. В среднем цены на продукты питания в Чехии :

куриное филе 400 г – 79.60 чешских крон (около 3.20 евро);

филе лосося охлажденное 300 г – 89.40 чешских крон (около 3.29 евро);

филе судака 300 г – 91.20 чешских крон (около 3.66 евро);

куриные окорочка 0,5 кг – 64.50 чешских крон (около 2.59 евро);

говяжий фарш 750 г – 111.80 чешских крон (около 4.49 евро);

1 яйцо – 2.99 чешских крон (около 0.12 евро);

молоко 1 л – 15.90 чешских крон (около 0.64 евро);

хлеб белый на закваске 450 г – 32.90 чешских крон (около 1.32 евро);

хлеб ржаной 1 кг – 29.90 чешских крон (около 1.20 евро);

вода питьевая без газа 0,5 л – 4.90 чешских крон (около 0.20 евро);

картофель 1 кг – 14.95 чешских крон (около 0.60 евро);

помидоры 1 кг – 79.90 чешских крон (около 3.21 евро);

масло сливочное 250 г – 34.90 чешских крон (около 1.40 евро);

масло подсолнечное 1 л – 36.90 чешских крон (около 1.48 евро);

макароны 0.5 кг – 11.90 чешских крон (около 0.48 евро);

рис 1 кг – 49.75 чешских крон (около 2 евро).

Транспорт: цены, помощь переселенцам

Чехия позволила переселенцам из Украины бесплатно ездить на поездах CD и Leo Express по всей стране. Также на границе со Словакией и Польшей украинцев ждут несколько эвакуационных поездов.

Если вы хотите воспользоваться общественным транспортом, следует обратить внимание, что в Чехии действует единая система билетов на все виды транспорта. Билеты приобретаются на определенное количество минут. То есть, если у вас есть билет на 90 минут, то вы можете, например, с ним проехать 20 минут на фуникулере, 10 минут на автобусе и по 30 минут на трамвае и метро. Также можно приобрести одноразовый билет или проездной в месяц в пунктах продажи.

Бесплатно в общественном транспорте могут ездить дети до 10 лет, пенсионеры после 70 лет, люди в инвалидной коляске и те, которые пользуются услугами собаки-поводыря.

Если торопитесь, можно приобрести так называемый СМС-билет. Он не отличается от того, какой вы можете приобрести на кассе, но здесь придется отдельно заплатить за смс-сообщение. Чтобы получить СМС-билет нужно отправить сообщение на номер 902 06, в тексте нужно сообщить, на какой период времени вы покупаете документ:

на 30 минут – DPT24;

на 90 минут – DPT32;

на 24 часа – DPT110;

на 72 часа – DPT310.

Электронный билет приходит через 1-2 минуты.

Полезные ссылки для украинцев, едущих в Чехию

Получить помощь в Чехии украинцы могут по этой ссылке. Узнайте, как найти в Чехии помощь.

Сравнительная характеристика зарплат и цен в Чехии и Польше

Средняя заработная плата (в гривневом эквиваленте):

Польша: 22 806.47

Чехия: 32 536.84

Минимальная заработная плата (в гривневом эквиваленте):

Польша: 16 280.10

Чехия: 20 791.04

Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в месяц (в гривневом эквиваленте):

Польша: 13 775.85

Чехия: 14 000

Цена картофеля (1 кг) в гривневом эквиваленте:

Польша: 10.99

Чехия: 19.52

Цена молока (1 л) в гривневом эквиваленте:

Польша: 16.89

Чехия: 20.82

Цена подсолнечного масла (1 л) в гривневом эквиваленте:

Польша: 65

Чехия: 48.15

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