Зарплаты в Германии 2022 года и средние расходы на жизнь / Pexels

Зарплаты в Германии 2022 года и средние расходы на жизнь: все, что нужно знать беженцу из Украины

Зарплаты в Германии 2022 года и средние расходы на жизнь: все, что нужно знать беженцу из Украины

Все больше украинцев, убегая от войны России с Украиной, прибывают в Германию. Большинство едет в страну к родственникам или знакомым, но есть много и прибывающих сюда без каких-либо связей. ТСН.ua подготовил материал о зарплатах в Германии, ценах на продукты питания и аренду жилья.

По данным Федерального министерства внутренних дел Германии по состоянию на 20 марта 2022 года в страну прибыло уже более 200 тысяч украинцев. Однако эта цифра может быть гораздо больше, ведь процедуру регистрации проходят только те беженцы, которых на вокзале, в поезде или около автрийско-баварской границы обнаружила федеральная полиция. На внутренних границах ЕС нет стационарного пограничного контроля, то есть украинцы могут въезжать в Германию без визы и ехать дальше к знакомым, друзьям или родственникам на территории страны.

В Германии работает упрощенная система въезда в страну для переселенцев из Украины. Также украинцы могут рассчитывать на :

возможность въехать на территорию страны без визы и биометрического паспорта – взрослые могут использовать внутренний документ, а дети свидетельство о рождении (такое правило будет действовать до 23 мая 2022);

проезд в поезде из Польши, Венгрии, Чешской республики бесплатно для украинцев, здесь же можно получить медицинскую помощь, продукты питания, все необходимые вещи, которые раздают волонтеры;

также бесплатные билеты для проезда из Германии в другие страны ЕС;

в Германии украинцам предоставляют основную финансовую помощь на карманные расходы (135 евро на одного взрослого, 244 евро на пару), оплату жилья, а также социальная помощь на ребенка (дополнительно 80 евро на одного ребенка);

при получении статуса беженца государство выплачивает украинцам, ожидающим подтверждения заявки (до 6 месяцев) пособие по безработице в размере 385 евро, бесплатное питание и жилье.

Перед зданием вокзала на площади Washingtonplatz находится палатка " Welcome Hall Land Berlin ", куда и нужно обратиться тем, кто хочет получить помощь, информацию или сделать тест на коронавирус.

Какие зарплаты в Германии 2022 года

Какие зарплаты в Германии 2022 года / Pexels

С 1 января 2015 г. в Германии существует закон о минимальной заработной плате. Она зависит от сферы, где работает человек, и рассчитывается почасово. Также здесь существует такое понятие, как Minijob – то есть минимальная занятость (до 50 часов в месяц) с выплатой минимальной заработной платы (в месяц не более 450 евро, в год не более 5400 евро).

Средние зарплаты в Германии на 2022 год составляют около 2225 евро после уплаты всех налогов. Однако власти не фиксируют и не устанавливают уровень зарплаты в стране, а потому цифры относительны.

Пример зарплатного листа, выдаваемого работникам в Германии

Каждый месяц работник получает зарплатный листок, в котором есть информация о сумме заработка, а также расчет всех обязательных выплат. Тут же добавляется конечная сумма, которую работник и получит на личный счет.

Внешний вид зарплатных листков может разниться, но информация всегда одинакова.

Где получить работу в Германии?

По словам коуча по трудоустройству в Германии Светланы Дитмар, граждане Украины, въезжающие в страну без визы (только с внутренним документом) должны обратиться в местные миграции (Ausländerbehörde), чтобы получить долгосрочное вид на жительство. Следует обратить внимание на то, что заниматься оплачиваемой работой во время безвизового пребывания нельзя.

Однако если вы въехали в Германию с биометрическим паспортом и визой, то получили возможность легально находиться в стране до 90 дней и можете оформиться на работу, работать и получать заработную плату. Больше всего вакансий для украинских переселенцев собрано на сайте Jooble. Также найти работу можно по этой ссылке. Здесь же доступна другая важная информация. Некоторые вакансии удаленной работы можно найти на сайтах Happy Monday, Hire for Ukraine, UA talents.

Аренда жилья: где и сколько

В Германии можно остановиться у родственников, друзей или знакомых. Также волонтеры помогают найти жилье нуждающимся. Чаще немцы предлагают комнаты для переселенцев из Украины в своих квартирах и домах. Также можно арендовать жилье. Однако цены здесь достаточно высокие и зависят от того, собираетесь ли вы оставаться в большом городе или хотите переехать в небольшой населенный пункт.

Берлин

Самое дорогое жилье в столице Германии, Берлине. Предложений на сайтах объявлений уже достаточно мало, поэтому большинство украинцев едет подальше от больших городов. Но в Берлине по-прежнему можно найти интересные варианты однокомнатных квартир за 630 евро в месяц.

Аренда жилья в Берлине (Германия)

Цены на двухкомнатные квартиры начинаются уже с 900 евро в месяц.

Аренда квартиры в Берлине (Германия)

Есть и варианты двухкомнатных квартир, за которые придется заплатить около 2000 евро в месяц.

Аренда 2-комнатной квартиры в Берлине (Германия)

Бавария

В Баварии цены более демократичные. Здесь уже можно найти однокомнатную квартиру за 440 – 600 евро в месяц.

Аренда квартиры в Баварии (Германия)

Аренда квартиры в Баварии, Германия

Гамбург

Цены на аренду однокомнатных квартир в Гамбурге начинаются от 350 евро в месяц. Можно найти предложения по 700-800 евро в месяц.

Аренда квартиры в Гамбурге (Германия)

Аренда квартир в Гамбурге, Германия

Временное жилье в Германии, в частности в Берлине, беженцам из Украины предоставляют можно получить в Центре приема беженцев по адресу: Oranienburger Straße 285, 13437 Berlin-Reinickendorf.

Также есть несколько ссылок, которые помогут нуждающимся в жилье в Германии, не может его найти и не имеет возможности оплатить аренду:

Сайт Unterkunft Ukraine, где можно оказать или получить помощь по поиску жилья; На Airbnb предлагают жилье для украинских беженцев, предоставляемое через гуманитарных партнеров. С поиском жилья помогают на сайте Ukr-Dim. Также помогают обычные волонтеры, среди которых много украинцев.

Цены на Интернет и мобильную связь

Мобильную связь в Германии предлагают три компании:

Vodafone Germany – отличается самым быстрым интернет-трафиком;

Deutsche Telekom – когда-то T-mobile, самый популярный оператор;

О2 – можно бесплатно получить стартовый пакет.

В среднем на мобильную связь немцы тратят от 3 до 10 евро за 4 недели. Также можно купить сим-карту для Интернета. Ее цена будет около 10 евро.

Интернет в Германии можно заказать, например, здесь. Скорость загрузки от 50 Мб/с до 1000 Мб/с. Цена зависит от выбранного тарифа.

Цены на продукты в Германии

Какие цены на продукты в Германии / Pexels

Самыми популярными супермаркетами в Германии являются такие гиганты, как Aldi, Edeka и Lidl. В среднем цены на продукты в Германии следующие (в пересчете на гривну):

филе индейки порезанное 0,5 кг – около 144 гривны;

куриное мясо 1 кг — 160.65 гривны

молоко 1 л – 30 гривны;

сыр Гауда 0,15 кг – 150 гривен;

соль йодированная 0,5 кг – 6.30 гривны;

сахар рафинад 1 кг – 26 гривен;

сыр домашний 0,25 кг – 18.50 гривны;

макароны 0,5 кг – 23 гривны;

сливочное масло 0,25 кг – 56 гривен;

пшено 1 кг – 59 гривен;

картофель 1 кг — 35.05 гривны;

оливковое масло 0,5 л – 134.50 гривны;

бананы 1 кг – 33 гривны;

мюсли – 67 гривен.

Полезные ссылки для беженцев из Украины

Для беженцев из Украины будут полезны следующие ссылки :

Узнайте, как оформить документы, и все о социальных гарантиях. Актуальная информация для переселенцев из Украины, которые уезжают в Германию.

Сравнительная характеристика зарплат и цен в Чехии, Польше, Германии и Словакии

Средняя заработная плата (в гривневом эквиваленте):

Польша: 22 806.47

Чехия: 32 536.84

Германия: 72 213.46

Словакия: 38 203

Минимальная заработная плата (в гривневом эквиваленте):

Польша: 16 280.10

Чехия: 20 791.04

Германия: 14 604.97

Словакия: 20 220

Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в месяц (в гривневом эквиваленте):

Польша: 13 775.85

Чехия: 14 000

Германия: 20 446.96

Словакия: 16 229.75

Цена картофеля (1 кг) в гривневом эквиваленте:

Польша: 10.99

Чехия: 19.52

Германия: 35.05

Словакия: 26

Цена молока (1 л) в гривневом эквиваленте:

Польша: 16.89

Чехия: 20.82

Германия: 30

Словакия: 23

Цена подсолнечного масла (1 л) в гривневом эквиваленте:

Польша: 65

Чехия: 48.15

Германия: оливковое масло 0.5 л – 134.50

Словакия: 63

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