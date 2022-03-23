Зарплаты в Испании 2022 года и средние расходы на жизнь / Pexels

Зарплаты в Испании 2022 года и средние расходы на жизнь: все, что нужно знать беженцу из Украины

Зарплаты в Испании 2022 года и средние расходы на жизнь: все, что нужно знать беженцу из Украины

С начала войны России против Украины около 25 тысяч украинцев прибыло в Испанию в поисках временной защиты. Многие из них интересуются вопросом: какие зарплаты в Испании 2022 года, какие цены на продукты и сколько стоит аренда жилья? Ответы вы найдете в материале ТСН.ua.

Как передает Reuters, по словам министра миграции Испании Хосе Луиса Эскрива, из 25 тысяч украинцев, прибывших с 24 февраля 2022 года в страну, 9 тысяч уже зарегистрировались в органах власти. Большинство граждан Украины приехали к родственникам и друзьям, а потому еще не сообщили власти о своем прибытии. Поэтому количество переселенцев в Испании может быть гораздо больше.

Испания, как и другие страны Европы, упростили правила пересечения границы и пребывания для украинцев на период войны с Россией :

Испания не граничит с Украиной, поэтому въехать в эту страну можно из Словакии, Польши, Румынии, Молдовы или Венгрии, а оттуда добраться самолетом, поездом или автобусом (помогают волонтеры);

после пересечения границы необходимо обратиться в Центр приема беженцев (OAR) — отделения находятся в аэропортах и на вокзалах — чтобы получить помощь и статус временного поселения;

украинцы, вынужденные покинуть родную страну, могут получить профессиональную консультацию адвокатов украинского происхождения можно в Ассоциации молодых юристов (AJA);

после обращения украинец получает документ, подтверждающий факт встречи с сотрудником OAR и получение убежища в стране;

в Испании можно находиться, пока война в Украине продолжается;

оформление документов начинается после одобрения обращения.

Обратите внимание, что все украинцы (прибывшие после 24 февраля 2022 года и находившиеся здесь до этой даты и не могут вернуться в Украину), прибывшие в Испанию и не имеющие возможности оплатить жилье, питание и медицину, имеют право получить денежную помощь.

Разрешено находиться в Испании до 90 дней в течение 180 ( если пересекать границу с биометрическим паспортом ). В настоящее время речь идет о возможности продления этого срока до 3 лет.

Все украинцы в Испании получают документы со статусом «временной защиты», а не беженства. Нужно по прибытии подать лично заявление в отделение Национальной полиции (Direcció General de la Policía o comisarías de la policía que se determinen) или в специальный приемный пункт (centros de acogida, recepció y derivación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones).

Какие зарплаты в Испании в 2022 году?

Какие зарплаты в Испании в 2022 году? / Pexels

С начала 2022 года минимальные зарплаты в Испании выросли на 1% и составили сейчас 764.40 евро (около 24 662.10 гривен).

Средние зарплаты в Испании зависят от сферы деятельности и региона. Например, в Мадриде и Барселоне в среднем получают 2000-2700 евро (около 64 526.70 – 87 111.04 гривен). В Каталонии – 1700 евро в месяц (около 54 847.69 гривен). А вот у Эстремадура самая низкая средняя заработная плата – 1300 евро (около 41 942.35 гривен).

По качеству жизни Испания находится на втором месте после Франции.

Где найти работу в Испании переселенцу из Украины?

Можно зарегистрироваться на платформе UA Talents, где есть немало вакансий для украинцев, вынужденно покинувших свою страну из-за войны. Искать работу можно также в социальных сетях. В частности, на Facebook созданы специальные группы, где можно найти ответы на все вопросы по трудоустройству.

Бесплатное жилье и аренда квартиры в Испании

Волонтеры и местные жители предлагают бесплатное жилье переселенцам из Украины, убегающим от войны. Все предложения размещены на специальных платформах: EU4UA, Приют, Shelter for Ukraine. Все украинцы, прибывающие в Испанию и не имеющие средств для оплаты аренды жилья, могут рассчитывать на убежища в Центрах приема беженцев (в Барселоне – в выставочном центре Fira de Barcelona, в Мадриде – Centro de formación de la Seguridad Social, в Аликанте – Hospital General Universitario (Др. Balmis).

Если вы въехали в страну с биометрическим паспортом и можете позволить себе аренду квартиры, на сайтах объявлений есть немало интересных предложений. Цена зависит от города, региона и количества комнат.

Мадрид

В Мадриде аренда даже однокомнатной квартиры стоит дорого. Хотя здесь все зависит от части города, где находится здание. Можно найти предложения за 900 евро в месяц (около 29037.01 гривен).

Аренда квартир в Мадриде, Испания

Аренда квартир в Мадриде, Испания

Аренда квартир в Мадриде, Испания

Барселона

В Барселоне цены достаточно высокие. За однокомнатную квартиру придется заплатить, примерно, 850 – 880 евро в месяц (около 27 423.85 – 28 391.75 гривен).

Аренда: Однокомнатная квартира в Барселоне, Испания

Аренда: Однокомнатная квартира в Барселоне, Испания

Арендовать двухкомнатную квартиру в Барселоне можно за 1200 евро в месяц (около 38 716,02 гривен).

Аренда 2-комнатной квартиры в Барселоне, Испания

Аликанте

В Аликанте достаточно бюджетные цены, если сравнивать с другими городами Испании. Здесь можно найти трехкомнатные квартиры за 560 – 570 евро в месяц (около 18 067.47 – 18 390.11 гривен).

Аренда квартиры в Аликанте, Испания

Аренда квартиры в Аликанте, Испания

Мобильная связь и Интернет

Украинцам, которые едут в Испанию на временное пребывание, рекомендуют купить европейскую SIM-карту в одной из стран ЕС (здесь нет роуминга и действует единая система тарифов). Если вы уже в Испании, можно приобрести карту одного из следующих мобильных операторов:

LycaMobile;

Vodafon;

Yolka;

Digi;

Mundo;

simyo.es.

Приблизительно за тарифный план нужно будет заплатить 10-15 евро в месяц.

В Испании можно найти много точек с бесплатным Wi-Fi : на железнодорожных вокзалах (только первые 15 минут), в спортивных центрах, в библиотеках, во многих отелях и госучреждениях. Домашний Интернет в Испании привязан к телефонной линии. Большинство провайдеров предлагают своим клиентам модемы, множество различных пакетов услуг, льготы.

Цены на продукты в Испании

Цены на продукты в Испании / Pexels

В Испании работает несколько сетей супермаркетов, но самым большим из них является Mercadona. В среднем цены на продукты на март 2022 здесь выглядят так (в пересчете на гривну):

грудки куриные без костей и кожи 1 кг – 195 грн;

12 яиц – 62 грн;

говядина 1 кг – 338 грн;

белый хлеб 500 г – 32 грн;

молоко 1 л – 25 грн;

вода 1,5 л – 20 грн;

картофель 1 кг – 37 грн;

помидоры 1 кг – 53 грн;

лук 1 кг – 39 грн;

огурцы 1 кг – 29 грн;

яблоки 1 кг – 56 грн;

белый рис 1 кг – 34 кг;

подсолнечное масло 1 л – 103 грн;

сыр 1 кг – 149 грн.

Полезные ссылки для переселенцев из Украины в Испании

С 10 марта 2022 года на территории страны открыта бесплатная горячая линия для беженцев – +34910474444 (на украинском языке). Информация украинцам, которые едут в Испанию на временное поселение. Помощь переселенцам из Украины. Все что нужно знать украинцам в Испании. Информация об эвакуации доступна по телефону +372 56782288 (с 9:00 до 19:00 ежедневно).

Сравнительная характеристика зарплат и цен в Чехии, Польше, Германии, Словакии, Румынии, Венгрии, Болгарии, Испании.

Средняя заработная плата (в евро):

Польша: 683

Чехия: 974

Германия: 2 162

Словакия: 1 143

Румыния: 1 183

Венгрия: 1 189

Болгария: 332

Испания: 2000

Минимальная заработная плата (в евро):

Польша: 487

Чехия: 622

Германия: 437

Словакия: 605

Румыния: 500

Венгрия: 565 и для профессиональных работников: 735

Болгария: 550

Испания: 764.40

Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в месяц (в евро):

Польша: 412

Чехия: 419

Германия: 612

Словакия: 486

Румыния: 233

Венгрия: 455

Болгария: 280

Испания: 900

Цена картофеля (1 кг) в евро:

Польша: 0.3

Чехия: 0,58

Германия: 1,05

Словакия: 0,78

Румыния: 0.48

Венгрия: 0,58

Болгария: 0.56

Испания: 1.15

Цена молока (1 л) в евро:

Польша : 0.51

Чехия: 0,62

Германия: 0,9

Словакия: 0,69

Румыния: 0,96

Венгрия: 0,49

Болгария: 1.11

Испания: 0.78

Цена подсолнечного масла (1 л) в евро:

Польша: 1,95

Чехия: 1,44

Германия: оливковое масло 0.5 л – 4,03

Словакия: 1,89

Румыния: 1,44

Венгрия: 0,97

Болгария: 1.17

Испания: 3.20

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