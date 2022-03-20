Зарплаты в Польше 2022 года и средние расходы на жизнь: все, что нужно знать беженцу из Украины

После 24 февраля 2022, когда Россия напала на Украину, жизнь многих украинцев коренным образом изменилась. Жители городов и сел массово пересекают границу, чтобы защитить себя и своих детей. Больше украинцев едет в Польшу. ТСН.ua рассказывает о зарплатах в Польше 2022 года, о средних расходах на жизнь и обучение детей в стране.
По состоянию на 19 марта 2022 года, согласно данным ООН, уже 3 328 692 украинцев выехало за границу, убегая от российской агрессии. Наибольшее количество из них остановилось в соседней Польше – более 2 000 000 человек.
12 марта 2022 года президент соседней Польши Анджей Дуда подписал закон, предусматривающий помощь украинцам, прибывшим в Польшу после начала войны России с Украиной. Теперь на законных основаниях украинские граждане могут :
- Находиться в Польше 18 месяцев.
- Получить официальную работу в Польше, получить доступ к субсидиям и социальной помощи для детей.
- Получить единовременную помощь на содержание ребенка и подготовку его к школе (300 злотых на человека — 2066.38 гривен), чтобы приобрести одежду, продукты, обувь, средства личной гигиены.
- Получить медицинскую помощь в Польше.
- Оформить ребенка в польский детский сад или школу – бесплатно.
Какая минимальная зарплата в Польше в 2022 году?
На начало нового 2022 года минимальная зарплата в Польше выросла примерно на 125 злотых (около 860.99 гривен) в месяц (за вычетом 7,8% инфляции). На руки работник получает около 2 363,57 злотых (16 280,10 гривен). Средние зарплаты в Польше на 2022 год (после уплаты налогов) составляют около 3 311,08 злотых ( 22 806,47 гривен ).
Где искать работу в Польше беженца из Украины?
Доступ к рынку труда напрямую зависит от правового статуса человека. Если вы оформили статус беженца, то не сможете официально трудоустроиться, пока длится его оформление. Для скорейшего трудоустройства украинцам необходимо зарегистрироваться в месте проживания (на данный момент) и получить статус временного переселения.
Искать официальную работу лучше начинать еще до получения разрешения. Делать это можно на сайтах Jooble и Job Aid for Ukrainian Refugees, где размещено немало вакансий именно для переселенцев из Украины. Вакансии удаленной работы можно найти на других сайтах. В частности, UA talents, Happy Monday, Hire for Ukraine.
Сколько стоит проживание в среднем?
Цены на жилье в Польше зависят от того, где именно вы собираетесь жить.
Варшава
Самая дорогая аренда квартиры в столице Польши, Варшаве. Здесь могут остановиться те, кто нашел хорошую работу в Польше или продолжает работать удаленно. В среднем за однокомнатную квартиру здесь просят от 2 000 до 2 500 злотых в месяц (примерно 13 775.85 – 17 219.82 гривен).
Хотя можно найти на сервисах объявлений и более дешевые варианты – за 900-980 злотых в месяц (примерно 6 199.13-6 750.17 в гривневом эквиваленте).
Познань
Познань – еще один довольно популярный город среди украинских переселенцев. Здесь цены на аренду жилья немного ниже, чем в Варшаве. В среднем придется заплатить 1 500 – 1 700 злотых в месяц (около 10 331.89 – 11 709.48 гривен).
Быдгощ
Значительно меньше цены на проживание в меньших городах Польши. Например, в Быдгоще можно найти однокомнатные квартиры за 750-850 злотых в месяц (5 165.95 – 5 854.74 гривен).
Но если вы хотите найти жилье в центре города, придется отдать около 1 300 злотых (8 954.31 гривен).
Холм
Именно сюда курсирует больше эвакуационных поездов из Украины, ведь город находится всего в 25 км от границы. Цены на жилье в Холме достаточно лояльны. В среднем за двухкомнатную квартиру в месяц можно заплатить около 750 злотых (5 165.95 в гривневом эквиваленте), а за трехкомнатную — около 1 500 злотых в месяц (это 10 331.89 гривен).
На польском сайте объявлений OLX.ua можно найти бесплатные предложения для переселенцев из Украины. Здесь преимущественно предлагают ночлеги на одну ночь.
Некоторые поляки предлагают украинцам аренду комнаты для семьи из Украины с доступом к ванной и кухне всего за 1 злотый в месяц, вместо этого просят помощь в хозяйстве или уход за пожилым человеком/инвалидом.
Также в стоимость проживания следует включить цену на мобильный тариф и Интернет.
Если выбирать мобильный тариф без скидок и специальных акций, то за минуту разговора можно заплатить около 0.23 злотых (1.61 гривен). В Польше есть следующие мобильные операторы:
- Orange Flex ;
- Orange Polska ;
- Play ;
- T-Mobile.
Оптимальным вариантом будет покупка сим-карты в супермаркете, например Zabka, за 5 злотых (около 34.44 грн) и ее активация (нужен паспорт). Также вы можете скачать приложение Orange Flex, взять бесплатную сим-карту в салоне и выбрать тарифный план.
Неограниченный кабельный Интернет на скорости 60 Мбит/с или выше будет стоить в среднем до 50 злотых в месяц (344.40 гривен).
Цены на продукты в Польше
Больше всего беженцам придется тратить на питание. Приблизительно 30% от зарплаты поляка идет именно на разные продукты. Однако по сравнению со среднеевропейскими ценами – еда здесь довольно дешевая. Если брать в пример популярные польские магазины Bedronka и Zabka, то в среднем цены на продукты в Польше выглядят так (в гривневом эквиваленте):
- филе куриное 500 г – 77.50 грн;
- буханка белого хлеба, 0,5 кг – 19.04 грн;
- грудки куриные, без костей и кожи, 1 кг – 108.33 грн;
- говяжья вырезка 1 кг – 223.63 грн;
- яйца (12 штук) – 46.66 грн;
- молоко 1 литр – 16.89 грн;
- рис белый 1 кг – 22.26 грн;
- сыр 1 кг – 152.04 грн;
- свекла 1 кг – 16 грн;
- масло сливочное 200 г – до 48 грн;
- масло подсолнечное 1 л – до 65 грн;
- вермишель 1 кг – 34 грн;
- лук 1 кг – 26 грн;
- овсянка 500 г – 33 грн;
- капуста белокочанная 1 кг – 16 грн;
- картофель 1 кг – 10.99 грн;
- помидоры 1 кг – 34.86 грн;
- салат-латук 1 головка – 19.84 грн;
- яблоки 1 кг – 18.77 грн;
- бананы 1 кг – 29.76 грн;
- сахар 1 кг – 35 грн;
- мука 1 кг – 26 кг;
- корм сухой для кошек 400 г – 48 грн;
- корм сухой для собак 400 г – 51 грн;
- пачка сигарет – 105.65 грн;
- бутылка вина – 140.78 грн.
Транспорт: виды билетов и цены
В Польше бывает несколько видов билетов : разовые, почасовые и посуточные. Когда вы заходите в транспортное средство, приобретаемый билет обязательно нужно погасить в терминале. Если терминал не работает, то проезд можно не оплачивать. Если вы собираетесь часто пользоваться определенным видом транспорта, дешевле купить проездной. Сделать это можно в билетоматах на остановке или в мобильном приложении.
Средние цены на проезд в транспорте и что нужно знать украинцу в Польше:
- разовый проезд в городском транспорте – 3.27 злотых (22.52 гривен);
- проезд в месяц в городском транспорте — 100 злотых (688.79 гривен);
- тариф на посадку в такси – в среднем 7.16 злотых (49.34 гривен);
- тариф проезда (1 км) – 2.49 злотых (17.15 гривен);
- тариф ожидания (1 час) – около 35.74 злотых ( 246.16 гривен).
1 литр бензина в Польше стоит около 4.67 злотых (примерно 32.18 гривен).
Украинские дети в Польше: ответы на основные вопросы
По словам Оксаны Колесник, каждая украинская семья, которая была вынуждена переехать в Польшу из-за войны России, будет получать на территории этой страны на ребенка в возрасте до 18 лет ежемесячную социальную помощь в сумме 500 злотых (3 443.96 гривен). Это помимо единовременной помощи для подготовки ребенка к школе в размере 300 злотых.
Чтобы отдать ребенка в детский сад или школу в Польше, нужно сначала получить PESEL (идентификационный номер, который можно сравнить с украинским индивидуальным кодом).
Для получения PESEL по прибытии на территорию Польши требуется:
- обратиться лично в местный центр обслуживания жителей правительства города (записываться предварительно не нужно);
- показать паспорт или другой документ, подтверждающий ваше лицо;
- заполнить анкету;
- сразу получить номер PESEL (бесплатно).
В Польше кроме государственных детских садов и школ есть и частные. Здесь оплата за месяц составляет около 1000 - 1500 злотых (примерно 8000-10000 гривен).
Полезные ссылки для украинских переселенцев в Польше
- Пункт приема беженцев, чтобы найти жилье, получить бесплатную еду, одежду, лекарства и т.д.
- Вся немаловажная информация для украинцев.
- Телефоны доверия и информационные пункты в крупнейших городах Польши.