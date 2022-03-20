Зарплаты в Польше 2022 года и средние расходы на жизнь / Pexels

Зарплаты в Польше 2022 года и средние расходы на жизнь: все, что нужно знать беженцу из Украины

Зарплаты в Польше 2022 года и средние расходы на жизнь: все, что нужно знать беженцу из Украины

После 24 февраля 2022, когда Россия напала на Украину, жизнь многих украинцев коренным образом изменилась. Жители городов и сел массово пересекают границу, чтобы защитить себя и своих детей. Больше украинцев едет в Польшу. ТСН.ua рассказывает о зарплатах в Польше 2022 года, о средних расходах на жизнь и обучение детей в стране.

По состоянию на 19 марта 2022 года, согласно данным ООН, уже 3 328 692 украинцев выехало за границу, убегая от российской агрессии. Наибольшее количество из них остановилось в соседней Польше – более 2 000 000 человек.

12 марта 2022 года президент соседней Польши Анджей Дуда подписал закон, предусматривающий помощь украинцам, прибывшим в Польшу после начала войны России с Украиной. Теперь на законных основаниях украинские граждане могут :

Находиться в Польше 18 месяцев. Получить официальную работу в Польше, получить доступ к субсидиям и социальной помощи для детей. Получить единовременную помощь на содержание ребенка и подготовку его к школе (300 злотых на человека — 2066.38 гривен), чтобы приобрести одежду, продукты, обувь, средства личной гигиены. Получить медицинскую помощь в Польше. Оформить ребенка в польский детский сад или школу – бесплатно.

Какая минимальная зарплата в Польше в 2022 году?

Какие зарплаты в Польше 2022 / Pexels

На начало нового 2022 года минимальная зарплата в Польше выросла примерно на 125 злотых (около 860.99 гривен) в месяц (за вычетом 7,8% инфляции). На руки работник получает около 2 363,57 злотых (16 280,10 гривен). Средние зарплаты в Польше на 2022 год (после уплаты налогов) составляют около 3 311,08 злотых ( 22 806,47 гривен ).

Где искать работу в Польше беженца из Украины?

Доступ к рынку труда напрямую зависит от правового статуса человека. Если вы оформили статус беженца, то не сможете официально трудоустроиться, пока длится его оформление. Для скорейшего трудоустройства украинцам необходимо зарегистрироваться в месте проживания (на данный момент) и получить статус временного переселения.

Искать официальную работу лучше начинать еще до получения разрешения. Делать это можно на сайтах Jooble и Job Aid for Ukrainian Refugees, где размещено немало вакансий именно для переселенцев из Украины. Вакансии удаленной работы можно найти на других сайтах. В частности, UA talents, Happy Monday, Hire for Ukraine.

Сколько стоит проживание в среднем?

Цены на жилье в Польше зависят от того, где именно вы собираетесь жить.

Варшава

Самая дорогая аренда квартиры в столице Польши, Варшаве. Здесь могут остановиться те, кто нашел хорошую работу в Польше или продолжает работать удаленно. В среднем за однокомнатную квартиру здесь просят от 2 000 до 2 500 злотых в месяц (примерно 13 775.85 – 17 219.82 гривен).

Аренда квартир в Варшаве (Польша)

Аренда квартир в Варшаве (Польша)

Хотя можно найти на сервисах объявлений и более дешевые варианты – за 900-980 злотых в месяц (примерно 6 199.13-6 750.17 в гривневом эквиваленте).

Аренда квартир в Варшаве (Польша)

Познань

Познань – еще один довольно популярный город среди украинских переселенцев. Здесь цены на аренду жилья немного ниже, чем в Варшаве. В среднем придется заплатить 1 500 – 1 700 злотых в месяц (около 10 331.89 – 11 709.48 гривен).

Аренда квартир в Познань (Польша)

Аренда квартир в Познань (Польша)

Быдгощ

Значительно меньше цены на проживание в меньших городах Польши. Например, в Быдгоще можно найти однокомнатные квартиры за 750-850 злотых в месяц (5 165.95 – 5 854.74 гривен).

Аренда квартиры в Быдгоще (Польша)

Аренда квартиры в Быдгоще (Польша)

Но если вы хотите найти жилье в центре города, придется отдать около 1 300 злотых (8 954.31 гривен).

Аренда квартиры в Быдгоще (Польша)

Холм

Именно сюда курсирует больше эвакуационных поездов из Украины, ведь город находится всего в 25 км от границы. Цены на жилье в Холме достаточно лояльны. В среднем за двухкомнатную квартиру в месяц можно заплатить около 750 злотых (5 165.95 в гривневом эквиваленте), а за трехкомнатную — около 1 500 злотых в месяц (это 10 331.89 гривен).

Аренда квартиры в Холме (Польша)

Аренда квартиры в Холме (Польша)

На польском сайте объявлений OLX.ua можно найти бесплатные предложения для переселенцев из Украины. Здесь преимущественно предлагают ночлеги на одну ночь.

Аренда квартиры за 1 злотый — помощь

Некоторые поляки предлагают украинцам аренду комнаты для семьи из Украины с доступом к ванной и кухне всего за 1 злотый в месяц, вместо этого просят помощь в хозяйстве или уход за пожилым человеком/инвалидом.

Также в стоимость проживания следует включить цену на мобильный тариф и Интернет.

Если выбирать мобильный тариф без скидок и специальных акций, то за минуту разговора можно заплатить около 0.23 злотых (1.61 гривен). В Польше есть следующие мобильные операторы:

Оптимальным вариантом будет покупка сим-карты в супермаркете, например Zabka, за 5 злотых (около 34.44 грн) и ее активация (нужен паспорт). Также вы можете скачать приложение Orange Flex, взять бесплатную сим-карту в салоне и выбрать тарифный план.

Неограниченный кабельный Интернет на скорости 60 Мбит/с или выше будет стоить в среднем до 50 злотых в месяц (344.40 гривен).

Цены на продукты в Польше

Украинцы в Польше: цены на продукты / Pexels

Больше всего беженцам придется тратить на питание. Приблизительно 30% от зарплаты поляка идет именно на разные продукты. Однако по сравнению со среднеевропейскими ценами – еда здесь довольно дешевая. Если брать в пример популярные польские магазины Bedronka и Zabka, то в среднем цены на продукты в Польше выглядят так (в гривневом эквиваленте):

филе куриное 500 г – 77.50 грн;

буханка белого хлеба, 0,5 кг – 19.04 грн;

грудки куриные, без костей и кожи, 1 кг – 108.33 грн;

говяжья вырезка 1 кг – 223.63 грн;

яйца (12 штук) – 46.66 грн;

молоко 1 литр – 16.89 грн;

рис белый 1 кг – 22.26 грн;

сыр 1 кг – 152.04 грн;

свекла 1 кг – 16 грн;

масло сливочное 200 г – до 48 грн;

масло подсолнечное 1 л – до 65 грн;

вермишель 1 кг – 34 грн;

лук 1 кг – 26 грн;

овсянка 500 г – 33 грн;

капуста белокочанная 1 кг – 16 грн;

картофель 1 кг – 10.99 грн;

помидоры 1 кг – 34.86 грн;

салат-латук 1 головка – 19.84 грн;

яблоки 1 кг – 18.77 грн;

бананы 1 кг – 29.76 грн;

сахар 1 кг – 35 грн;

мука 1 кг – 26 кг;

корм сухой для кошек 400 г – 48 грн;

корм сухой для собак 400 г – 51 грн;

пачка сигарет – 105.65 грн;

бутылка вина – 140.78 грн.

Транспорт: виды билетов и цены

В Польше бывает несколько видов билетов : разовые, почасовые и посуточные. Когда вы заходите в транспортное средство, приобретаемый билет обязательно нужно погасить в терминале. Если терминал не работает, то проезд можно не оплачивать. Если вы собираетесь часто пользоваться определенным видом транспорта, дешевле купить проездной. Сделать это можно в билетоматах на остановке или в мобильном приложении.

Средние цены на проезд в транспорте и что нужно знать украинцу в Польше:

разовый проезд в городском транспорте – 3.27 злотых (22.52 гривен);

проезд в месяц в городском транспорте — 100 злотых (688.79 гривен);

тариф на посадку в такси – в среднем 7.16 злотых (49.34 гривен);

тариф проезда (1 км) – 2.49 злотых (17.15 гривен);

тариф ожидания (1 час) – около 35.74 злотых ( 246.16 гривен).

1 литр бензина в Польше стоит около 4.67 злотых (примерно 32.18 гривен).

Украинские дети в Польше: ответы на основные вопросы

Украинские дети в Польше / УНИАН

По словам Оксаны Колесник, каждая украинская семья, которая была вынуждена переехать в Польшу из-за войны России, будет получать на территории этой страны на ребенка в возрасте до 18 лет ежемесячную социальную помощь в сумме 500 злотых (3 443.96 гривен). Это помимо единовременной помощи для подготовки ребенка к школе в размере 300 злотых.

Чтобы отдать ребенка в детский сад или школу в Польше, нужно сначала получить PESEL (идентификационный номер, который можно сравнить с украинским индивидуальным кодом).

Для получения PESEL по прибытии на территорию Польши требуется:

обратиться лично в местный центр обслуживания жителей правительства города (записываться предварительно не нужно);

показать паспорт или другой документ, подтверждающий ваше лицо;

заполнить анкету;

сразу получить номер PESEL (бесплатно).

В Польше кроме государственных детских садов и школ есть и частные. Здесь оплата за месяц составляет около 1000 - 1500 злотых (примерно 8000-10000 гривен).

Полезные ссылки для украинских переселенцев в Польше